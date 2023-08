Zwłoki mężczyzny dryfowały w Wiśle. Dramat na Pradze-Północ

Dlaczego wyją syreny 1.08.2023 w Warszawie? Syreny w Warszawie dziś o godz. 17. Co to za rocznica? Syreny 1.08.2023

Zwłoki mężczyzny dryfowały w Wiśle

Zwłoki mężczyzny dryfowały w Wiśle! Jak udało nam się ustalić, ciało spostrzegł przypadkowy przechodzień, który we wtorek, 1 sierpnia, spacerował w rejonie plaży przy warszawskim ogrodzie zoologicznym. Informacje o makabrycznym odkryciu potwierdził również policja.

- Przechodzień zauważył ciało dryfujące w wodzie. Policjanci z komisariatu rzecznego podjęli interwencję. Wyłowili zwłoki mężczyzny - przekazała w rozmowie z „Super Expressem” kom. Paulina Onyszko z północnopraskiej policji.

Na plaży rejonie popularnego klubu La Playa pracują policyjni technicy. O zdarzeniu poinformowano również prokuratora.

Nie wiadomo na razie, kim był zmarły mężczyzna. - Na obecną chwilę są to zwłoki NN mężczyzny w średnim wieku. Jego tożsamość nie jest jeszcze ustalona - poinformował akom. Onyszko.

Dramat na moście Poniatowskiego

Na początku tygodnia informowaliśmy o mężczyźnie, który w niedzielę około godz. 18 miał skoczyć z mostu Poniatowskiego do Wisły. Nie wykluczone, że wyłowione we wtorek ciało mogło należeć właśnie do niego. Nie są to jednak oficjalne ustalenia policji. Więcej informacji w tej kwestii funkcjonariusze przekażą dopiero, gdy ustalona zostanie tożsamość zmarłego mężczyzny.