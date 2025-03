i Autor: Google Street View, gk Zwłoki noworodka w reklamówce. Są już znane wstępne wyniki sekcji

Przerażające!

Zwłoki noworodka w reklamówce. Są już znane wstępne wyniki sekcji

To wydarzenie wstrząsnęło nie tylko mieszkańcami Ostrowi Mazowieckiej, gdzie doszło do przerażającego odkrycia. W reklamówce znaleziono zwłoki noworodka. 27-letnia matka dziecka trafiła do szpitala z objawami wskazującymi na niedawny poród. Ciało dziecka zostało przekazane do sekcji zwłok. Prokuratura ma już ich wstępne wyniki.