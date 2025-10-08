Zwrócił uwagę, stracił wzrok! Został brutalnie pobity przez nieznajomego w Warszawie

Do zdarzenia doszło pod koniec września na Woli. Jak wynika z relacji świadków interwencji, poszkodowany mężczyzna zareagował na agresywne zachowanie sprawcy, który zaczepiał przechodniów w pobliżu jednego z przystanków. Po zwróceniu uwagi, sprawca brutalnie zaatakował mężczyznę.

Agresor zaatakował po zwróceniu uwagi. Dramat na Woli

Według relacji policji, po wymianie zdań, agresor w pewnym momencie zaatakował mężczyznę, zadając mu ciosy pięścią w twarz. Na interwencję zareagowali pracownicy pobliskiej restauracji. To najwyraźniej spłoszyło napastnika, który uciekł z miejsca zdarzenia.

Ofiara pobicia z poważnymi obrażeniami twarzy została przetransportowana do szpitala przez karetkę pogotowia. Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa.

Sprawca jest już w rękach policji. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia

Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy. Okazał się nim 33-letni mężczyzna, który był już wcześniej notowany za inne przestępstwa, w tym za posiadanie narkotyków. Zatrzymany trafił do policyjnej celi.

− W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie podejrzany usłyszał zarzut ciężkiego uszkodzenia ciała, w wyniku czego pokrzywdzony stracił wzrok w jednym oku − poinformowała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

Sąd Rejonowy Warszawa-Wola, na wniosek prokuratury, zastosował wobec 33-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

