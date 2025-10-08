Zwrócił uwagę, stracił wzrok! Został brutalnie pobity przez nieznajomego w Warszawie

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-10-08 7:36

Pod koniec września na warszawskiej Woli rozegrał się koszmar, który na zawsze odmienił jego życie... Mężczyzna zareagował, gdy zobaczył, jak agresywny przechodzień zaczepia nieznajomych ludzi. Chciał mu tylko zwrócić uwagę, by powstrzymać przemoc. W odpowiedzi został brutalnie pobity. Ciosy były tak silne, że bohater stracił wzrok w jednym oku. Dziś walczy o powrót do zdrowia, a jego oprawca może spędzić nawet 20 lat za kratami.

Zwrócił uwagę, stracił oko! Brutalny atak na Woli w Warszawie

i

Autor: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło pod koniec września na Woli. Jak wynika z relacji świadków interwencji, poszkodowany mężczyzna zareagował na agresywne zachowanie sprawcy, który zaczepiał przechodniów w pobliżu jednego z przystanków. Po zwróceniu uwagi, sprawca brutalnie zaatakował mężczyznę.

Agresor zaatakował po zwróceniu uwagi. Dramat na Woli

Według relacji policji, po wymianie zdań, agresor w pewnym momencie zaatakował mężczyznę, zadając mu ciosy pięścią w twarz. Na interwencję zareagowali pracownicy pobliskiej restauracji. To najwyraźniej spłoszyło napastnika, który uciekł z miejsca zdarzenia.

Ofiara pobicia z poważnymi obrażeniami twarzy została przetransportowana do szpitala przez karetkę pogotowia. Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa.

Sprawca jest już w rękach policji. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia

Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy. Okazał się nim 33-letni mężczyzna, który był już wcześniej notowany za inne przestępstwa, w tym za posiadanie narkotyków. Zatrzymany trafił do policyjnej celi.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie podejrzany usłyszał zarzut ciężkiego uszkodzenia ciała, w wyniku czego pokrzywdzony stracił wzrok w jednym oku poinformowała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

Sąd Rejonowy Warszawa-Wola, na wniosek prokuratury, zastosował wobec 33-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

