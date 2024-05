20-letni syn Edyty Górniak już korzysta z medycyny estetycznej! Zobacz, co sobie zrobił Allan

Magdalena Popławska o swoich problemach: "Otwarcie mówię, że jestem na lekach i chodzę do psychiatry"

Allan Enso poprawia sobie urodę! Pomogło?

Allan Krupa kilka miesięcy temu postanowił ostatecznie odciąć się od ojca Dariusza i zmienił nazwisko na Allan Enso. Syn Edyty idzie za ciosem i nie daje o sobie zapomnieć. Teraz do mediów wyciekła wiadomość, że 20-latek już regularnie korzysta z zabiegów medycyny eststetycznej. Co on tam sobie robi?

20-letni Allan na swoim InstaStory opublikował film, na którym widzimy, jak poddaje się zabiegowi laserowego peelingu węglowego. Taki zabieg nie tylko oczyszcza skórę, ale i odmładza! Cena zabiegu peelingu węglowego w gabinetach kosmetycznych waha się od 250 do 400 zł za jeden zabieg na twarz.

Na zdjęciach z Instastory Allana widzimy go leżącego na kozetce w czarnej masce i okularach, wyglądających jak pływackie na oczach. Nie wiadomo, czy początkujący raper i showman jest zadowolony z zabiegu i jaki jest jego efekt. Czy syn Górniak właśnie wkroczył na ścieżkę wizyt w gabinetach medycyny estetycznej i próbuje wyznaczyć taki trend dla młodych?

Allan Enso, oprócz wielokrotnego wspominania go przez słynną mamę, która przez lata nazywała synka "Allankiem", sam dał się już poznać szerokiej publiczności. Allan poszedł w ślady znanych rodziców i zajął się muzyką. Allan wystąpił z Edytą Górniak podczas "Sylwestra z Dwójką" w Zakopanem w grudniowej nocy w 2023 roku. Enso zajął się wtedy DJ-ką całaj zabawy sylwestrowej. Na swoim koncie Allan ma również własne piosenki.

Allan Krupa jest jedynym synem Edyty Górniak i Dariusza Krupy. Rodzice ostatecznie rozstali się po wielkim skandalu, w wyniku którego Dariusz trafił do więzienia. Wokalistka od lat sama wychowywuje syna, ojciec Allana od dawna został z tego wykluczony. W 2014 roku Krupa, będący pod wpływem narkotyków śmiertelnie potrącił kobietę na pasach. Został za to skazany w 2017 roku na 6 lat więzienia. Wyszedł warunkowo w 2020 roku.

Jak rozwinie się kariera Allana Enso? Na pewno chłopak nie pozwala o sobie zapomnieć i próbuje sobie wydeptać własną ścieżkę na polskim rynku muzycznym. Czy dbałość o młody wygląd pomoże mu w tym dziele? A może zacząć od rzucenia papierosów?

