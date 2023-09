21. urodziny "Pytania na śniadanie". Wielkie niespodzianki dla widzów. Zgadniecie kto to?

Szybki QUIZ o jurorach talent shows. My podajemy nazwisko, ty wskaż program

„Pytanie na Śniadanie” na antenie Telewizji Polskiej towarzyszy Polakom od 21 lat. To jeden z najbardziej lubianych programów porannych Polaków. Już od 2002 roku gości na antenie polskich widzów, gdzie prowadzący poruszają ważne tematy dotyczące między innymi zdrowia, macierzyństwa, pracy i życia codziennego. I właśnie w sobotę, 2 września program "Pytanie na śniadanie" będzie świętować 21. urodziny. W związku z tym w studiu pojawią się wszyscy prowadzący, czyli: Anna Popek, Małgorzata Opczowska, Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora, Izabella Krzan, Tomasz Kammel, Ida Nowakowska, Tomasz Wolny, Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski.

"Dzień dobry Kochani! Dziś obchodzimy 21. urodziny Pytania na śniadanie. Zapraszamy do wspólnego świętowania punktualnie o 7:30 w TVP2" - czytamy na oficjalnym profilu programu na Facebooku. Jakie niespodzianki czekają na fanów śniadaniówki? "W programie m.in.: - Porozmawiamy o najsłodszych kulinarnych wspomnieniach z dzieciństwa naszych prowadzących,- Pokażemy co Was śmieszyło w programie przez ostatni rok,A także sprawdzimy waszą wiedzę! Jak dobrze znacie „Pytanie na śniadanie”?" - zapowiadają na Facebooku.

Tak prowadzący świętują urodziny "Pytania na śniadanie"

Podczas emisji sobotniego wydania "pytania na śniadanie" pojawili się wszyscy prowadzący. Zasiedli przy jednym stole i rozmawiali o... szarlotce. Wspominali to ciasto ze swoich domów rodzinnych. Z kolei na Instagramie programu jest zagadka dla fanów śniadaniówki. Czy rozpoznajesz prowadzących z tych zdjęć?

