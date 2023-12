70 zł za 10 sztuk uszek do barszczu u Magdy Gessler! Anna Korcz tańsza, ale i tak mało kogo stać na takie luksusy

Trzeba pamiętać, że potrawy sygnowane znanym nazwiskiem nigdy nie należały do tanich. Wysoka inflacja, rosnące koszty utrzymania lokali, pensje dla pracowników - to wszystko sprawia, że ceny rosną z roku na rok. Ile w takim razie zapłacimy za przykładowe dania wigilijne?

Ile kosztują potrawy u Magdy Gessler i Anny Korcz?

Zupa grzybowa z łazankami u gwiazdy „Na Wspólnej” kosztuje 65 zł za litr, gospodyni „Kuchennych rewolucji” za 900 ml życzy sobie 83 zł. Pierogi z kapustą i grzybami u Magdy Gessler kosztują 51 zł za 5 sztuk, czyli ponad 10 zł za jedną szt. Zdecydowanie korzystniej wypada oferta Korcz. Za 65 zł dostaniemy cały kilogram. Trudno także wyobrazić sobie święta bez czerwonego barszczu z uszkami. Za zupę zapłacimy: 40 zł za litr u Korcz oraz 65 zł za 900 ml u Gessler. Co z uszkami? Tutaj nasze gwiazdy zaszalały. U tej pierwszej kosztują 90 zł za kilogram, a u drugiej… 70 zł za 10 sztuk!

I chociaż od patrzenia na zdjęcia tych potraw cieknie ślinka, wygląda na to, że taniej będzie przygotować potrawy samodzielnie w domu. Przy kolacji wigilijnej dla kilkunastu osób może się bowiem okazać, że pensja nie wystarczy na to, by zastawić stół. Do tego dochodzą jeszcze prezenty. Zwariować (i zbankrutować) można.