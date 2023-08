Chcesz zjeść rosół i schabowego u Magdy Gessler? Szykuj się na OLBRZYMI wydatek! Tak drogo już dawno nie było

O wysokich cenach w lokalach prowadzonych przez Magdę Gessler mówi się od dawna. Gwiazda TVN konsekwentnie powtarza, że wynikają one z wysokiej jakości składników. Nie pomogła także rosnąca inflacja. - Restauracje bardzo dobrze się bronią. Trzeba mieć tę magię, talent, dobre produkty i nie można oszukiwać ludzi. Trzeba wiedzieć, w jaką część społeczeństwa uderzamy, bo należy pamiętać, że jest to bardzo trudny czas dla większości społeczeństwa (...) Jak inni podwyższają cenę masła, to ja muszę podwyższyć bułkę czy ciastko. To jest ewidentne. Ale to nie ma wpływu na moich gości, bo to jest taki target, a nie inny - mówiła w rozmowie z JastrząbPost.

Drożyzna w restauracjach gwiazd. U kogo najdrożej?

Dzisiaj za rosół w restauracji "U Fukiera" zapłacimy 37 zł, a za schabowego - 86 zł, co jest najdroższym zestawem ze wszystkich. Cztery lata temu ceny wynosiły odpowiednio 19 zł i 57 zł. Nieco taniej jest u Piotra Adamczyka i jego "Starym domu". Wspomniane dania kosztują: 25 zł i 49 zł. Podobnie kształtują się ceny w krakowskich "Zalipiankach" Ewy Wachowicz - 25 zł i 51 zł. "Nine's" Roberta Lewandowskiego nie odstaje znacząco od pozostałych - 24 zł i 53 zł. U Maćka Musiała w "Restauracji Muzealnej" nie zjemy schabowego, możemy za to skosztować rosołu za 33 zł.

I nagle okazuje się, że rodzinny obiad to wydatek nie do przeskoczenia dla większości polskich rodzin.

