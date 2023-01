Ceny w restauracji Piotra Adamczyka przyprawiają o zawrót głowy! Na obiad trzeba wydać fortunę

Kammel dostanie nowy program w TVP? Nie zgadniesz, z kim ma go prowadzić!

Na warszawskim Mokotowie od 2009 roku funkcjonuje restauracja "Stary Dom", której właścicielem jest Piotr Adamczyk. Jest to jedno z ulubionych miejsc w tej części miasta, które swoim gościom oferuje domową kuchnię w najlepszym wydaniu. O biznesie aktora mówiło się dużo w kontekście wysokich cen, jakie trzeba było zapłacić za menu na Boże Narodzenie. Za 7 sztuk pierogów z kapustą i grzybami trzeba było zapłacić 39 złotych! Dzięki temu biznesowi, Adamczyk może sobie pozwolić na luksusowe życie.

Piotr Adamczyk żyje w USA

Od dłuższego czasu aktor i jego żona Karolina Szymczak żyją na dwa domy - jeden mają w Polsce, drugi w Los Angeles. Kiedy napisaliśmy o tym, aktorka oburzyła się na Instagramie, że dziś wystarczy kilka godzin, by zmienić kontynent. "Pozdrawiamy z Warszawy, z naszej polskiej kuchni, nad włoską kawą, ale z polskim mlekiem (...) Wyobraźcie sobie, że są samoloty na tym świecie, które w 12 godzin przeniosą człowieka z LA do Warszawy. Naprawdę nie trzeba się wyprowadzać na stałe" - napisała na InstaStories.

Wcześniej jednak narzekała na Polskę i pracę na polskich planach. - Teraz nie dostaję propozycji w Polsce, bo ludzie patrzą na mnie przez pryzmat znanego męża. Fakt, że jestem jego żoną, automatycznie dorysowuje mi stereotypowe cechy "żonki", która nie ma nic ciekawego do zaproponowania światu. Tymczasem ja nazywam się Karolina Szymczak, skończyłam amerykańską szkołę aktorską, studia dziennikarskie w Polsce, ciężko pracuję na swój sukces i nie jestem własnością męża - mówiła.

Kto jak kto, ale oni mogą sobie pozwolić na tak częste przemieszczanie się. Nie tylko zarabiają na filmach, ale i restauracji.

Ile kosztują dania w restauracji Piotra Adamczyka?

Zacznijmy od przekąsek. Tatar kosztuje 53 złote, a galaretka z wieprzowych nóg - 37 zł. Rosół z wiejskiej kury z makaronem to kolejne 25 złotych. Przyszedł czas na danie główne: pierogi z kozim serem i świeżym szpinakiem - 43 zł, pieczeń z jelenia - 75 zł. Za kawałek tortu na deser zapłacimy z kolei 29 zł. Przyda się także jakiś napój... Mała buteleczka to kolejne 11 zł do rachunku. Łatwo policzyć, że obiad tylko dla jednej osoby kosztuje ponad 250 złotych!

Aż strach pomyśleć, ile wyda rodzina z dwójką dzieci... Więcej przykładowych cen w naszej galerii.

