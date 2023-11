Pogrzeb 24-letniej gwiazdy TVN. Wierzyć się nie chce w to, co ludzie zrobili po śmierci Patrycji Widery. Wzruszenie odbiera mowę

Stanisław Janicki i jego cykl "W starym kinie" był najdłużej nadawanym programem filmowym w historii polskiej telewizji. Legendarny prezenter i kultowa postać telewizyjna przez lata cieszył się olbrzymią popularnością w Polsce. Wielu ludzi nie wyobrażało sobie dnia bez towarzystwa jego głosu. Kilkanaście lat temu dziennikarz postanowił wyprowadzić się z Warszawy i powrócić do rodzinnego miasta. W Bielsku-Białej w województwie śląskim znalazł spokój, z dala od blasku fleszy i kamer. Ten spokój, przynajmniej w życiu prywatnym, nie trwał jednak długo, ponieważ - niestety - w 2011 roku po długiej chorobie zmarła jego żona, Ewa. Owocem ich małżeństwa jest syn - 40-letni Maciej Janicki. Dziennikarz bardzo przeżył śmierć ukochanej. Trzy lata później Janicki znowu się zakochał. Jego wybranką okazała się pani Elżbieta, młodsza od prezentera o... 24 lata! Sporo osób plotkowało na temat różnicy wieku zakochanych, nie każdy wspierał ten związek.

84-letni Janicki wziął ślub ze znacznie młodszą Elżbietą. Teraz poznaliśmy cudowne wieści. Gratulacje!

Stanisław Janicki i pani Elżbieta znali się wcześniej. Byli znajomymi ze studiów. Ponad 30 lat temu spotkali się na Wydziale Rada i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ale oboje byli pochłonięci swoim życiem: związkami, rodziną. Po latach postanowili odnowić znajomość i zaiskrzyło.

– Wybierałem się na koncert do Filharmonii Śląskiej. Nie chciałem iść sam. I nagle pomyślałem: Zaraz, chwila, przecież w Katowicach jest Ela. Zadzwoniłem, zapytałem, czy nie wybrałaby się ze mną. Zgodziła się. Potem poszliśmy na kolację… – tak wspomina początek związku Stanisław Janicki.

W 2018 roku doszło do ślubu. - Dokonałem dobrego wyboru i resztę życia spędzę z właściwym człowiekiem. Powinienem na kolanach, ze świeczką iść do Częstochowy, by podziękować za to Opatrzności – mówił Janicki.

Teraz, mimo głosów sprzeciwu niektórych osób, pojawiły się też cudowne wieści. W 2023 roku para obchodziła bowiem 5. rocznicę związku małżeńskiego! Przetrwali więc głosy krytyki, stawiając przede wszystkim na swoją miłość. To się opłaciło. Stanisławowi Janickiemu i jego żonie Elżbiecie prawdziwi fani życzą wszystkiego, co najlepsze.

