A jednak, nie "Zielona Granica, a "Chłopi" staną do walki o Oscara! Polski kandydat ogłoszony!

Film "Chłopi" w reżyserii DK i Hugh Welchmanów został wybrany przez komisję oscarową jako polski kandydat do nagród Akademii Filmowej w kategorii Najlepszy Film Zagraniczny. Wyjątkowa animacja malarska zachwyciła widzów i krytyków na festiwalach w Toronto i Gdyni. „Chłopi” są wymieniani przez najważniejsze zagraniczne redakcje wśród tytułów z największą szansą na nominację w kategorii pełnometrażowej animacji. Dla wielu, może być to zaskoczeniem, bowiem w ostatnich dniach jako o polskim kandydacie do tej prestiżowej statuetki mówiono o filmie Agnieszki Holland "Zielona Granica".

"Chłopi" polskim kandydatem do Oscara. Poznaliśmy decyzję!

Film "Chłopi" został polskim kandydatem do Oscara w wyniku decyzji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W walce o tytuł polskiego kandydata do Oscara brał udział również film "Zielona Granica", ale przegrał w głosowaniu.

- Autorzy „Chłopów” zaprezentowali kolejny imponujący film animowany, nie tylko powtarzając triumf „Twojego Vincenta”, ale idąc znacznie dalej, osiągając nowy poziom dynamizmu w animacji, w którym kamera nie jest tylko obserwatorem, ale uczestnikiem. Film porusza ważne i wciąż aktualne tematy społeczne; opresją kobiet, ich zależność, a nawet przynależność do mężczyzny, przemoc seksualną, mobbing. To historia, która będzie zrozumiała na całym świecie, ponad granicami i podziałami politycznymi. – mówiła Ewa Puszczyńska, przewodnicząca komisji.

