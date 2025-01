A psik! Andrzej Piaseczny wciąż walczy z chorobą!

Andrzej Piaseczny walczy z chorobą

Andrzej Piaseczny odwołał koncerty w grudniu, przed świętami, ale na "Sylwestrze z Dwójką" udało mu się wystąpić, podobnie jak na kolejnych koncertach trasy. Najwyraźniej jednak nie doszedł jeszcze do siebie... Paparazzi przyłapali Piasecznego w Trójmieście, gdzie podczas spaceru co chwilę pociągał nosem i wycierał go chusteczką. Oby zdrowe, nadmorskie powietrze z jodem pomogło mu wreszcie dojść do siebie! Trzymamy kciuki za powrót do zdrowia.

Piasek odwoływał koncerty

Andrzej Piaseczny miesiąc temu pisał na swoim Facebooku do fanów:

Kochani. Niestety dzisiejszy koncert w Toruniu oraz jutrzejszy w Łodzi zostają odwołane z powodu choroby Andrzeja. Niestety sezon grypowy nie ominął także nas. Koncert w Warszawie w dniu 19.12 na dziś się odbędzie! Jeśli chodzi o Toruń wkrótce podamy nowy termin. Niestety na Łódź nie mamy nowego terminu z powodu zajętości sali. Bilety można zwracać w miejscach gdzie zostały zakupione.

Później Piaseczny relacjonował swój stan zdrowia w orędziu do fanów, których przepraszał za niedyspozycję:

Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że bardzo przepraszam, że nie udało mi się być na wczorajszym koncercie i tym planowanym na dzisiaj w Łodzi. Słyszycie, że tembr mojego głosu się odrobinę zmienił. No, ale z pomocą zaprzyjaźnionych lekarzy jutro może nie będę jak nowy, ale mocno odświeżony

Artysta wrócił już do występów, ale jak widać - wciąż boryka się z problemami po grypie. Fotograf zauważył go w Sopocie, gdzie zatrzymał się w luksusowym hotelu Sheraton. Wybrał się do drogerii po drobiazgi, np. szczoteczkę do zębów i spacerował po mieście, zapewne walcząc o doprowadzenie zatok do ładu dzięki świeżemu powietrzu.

Niestety - miły, zimowy spacer uprzykrzał mu ciągły katar. Na szczęście w pogotowiu miał zapas chusteczek higienicznych. Trzymamy kciuki, by jak najszybciej mógł cieszyć się głębokim oddechem bez nieprzyjemności i szczytową formą!

Galerię zdjęć zakatarzonego artysty znajdziesz poniżej: