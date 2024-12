Piasek w święta zdecydował, że już czas. Pokazali się razem! Andrzej Piaseczny promienieje

Na to nikt by nie wpadł

Andrzej Piaseczny pokazał swoje "oczko w głowie"

Piasek i jego siostrzenica w święta pokazali się razem! To jednak nie wszystko. Rodzinny duet zaśpiewał kolędę "Cicha noc". Wykonanie to można zobaczyć na profilu muzyka na Instagramie (wideo pod artykułem). Andrzej Piaseczny najwyraźniej uznał, że ten magiczny czas to świetny moment na to, by kolejny raz zaprezentować Zosię, która - jak sam kiedyś przyznał - jest jego "oczkiem w głowie". Dziewczynka jest córką siostry Piaska - Barbary. Ci, którzy uważnie śledzą życie wokalisty, musieli zauważyć, jak bardzo wyrosła siostrzenica Andrzeja Piasecznego. Internautom występ Zosi i Piaska bardzo przypadł do gustu.

Ale urosła. Oby jak najdłużej chciała z wujkiem śpiewać; Taki Wujek to wielki skarb. Wszystkiego Świątecznego; Urosła wujkowa ulubienica, dobrego i Wam; Taki wujo to skarb. Wesołych Świąt; Wspaniały czarujący wujcio

- komentują zachwyceni użytkownicy Instagrama.

Nareszcie! Piasek ujawnił szczegóły swojego związku! Kim jest partner Andrzeja Piasecznego?

Piasek partner, coming out. Andrzej Piaseczny ujawnił, że jest osobą LGBT

Andrzej Piaseczny z kolei nie zdecydował się pokazać swojego partnera. Przypomnijmy, że wokalista w 2021 roku dokonał coming outu. W rozmowie z Radiem Zet wyznał wówczas, że jest osobą LGBT. Piasek w kilku wywiadach wspominał także o swoim partnerze. Mówił m.in. o tym, jak na jego związek reagują sąsiedzi.

Mieszkam w małej społeczności, tam nie da się postawić muru, za którym nic nie widać. Chodzimy na zakupy, jesteśmy widoczni, mojego partnera się rozpoznaje i to nie wywołuje emocji

- podkreślił Andrzej Piaseczny w rozmowie z Wprost. O partnerze Piaska wypowiadał się też jego przyjaciel - Mariusz Kozak, znany m.in. z programu "Gogglebox". Poznał on ukochanego gwiazdora przy okazji jednego z koncertów.

Był bardzo nieśmiały i mówił do mnie: proszę pana. Mówię: "kurde, nie mów do mnie per pana"

- opowiadał Kozak Plotkowi.

