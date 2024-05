Piasek coming out. Wcześniej Andrzej Piaseczny miał partnerkę

Piasek o swojej orientacji psychoseksualnej opowiedział trzy lata temu w trakcie rozmowy z Radiem Zet. Coming out wyszedł spontanicznie. Gdy Andrzej Piaseczny mówił o piosence "Miłość", w której znajdują się słowa: "A życie chciałbyś dzielić tylko z nim", podkreślił, że kawałek jest m.in. o nim. Tym samym wydało się, że wokalista jest częścią społeczności LGBT. - Bardzo długi czas myślałem o tym, że wystarczy być dobrym człowiekiem po to, żeby wzbudzić w innych ludziach sympatię. Żeby dawać przykład tolerancji i akceptacji do człowieka. Nie do geja, tylko do człowieka. Nasza rzeczywistość społeczno-polityczna zmusza do tego, aby się określać, jeśli masz inne preferencje. Tak, to jest piosenka o mnie. Mówię o tym z uśmiechem - zaznaczył Piasek, który wyjawił też, że jest w związku. Co ciekawe, wcześniej piosenkarz miał partnerkę o imieniu Mirka, z którą wychowywał jej dwóch synów. To jednak zamierzchła historia. O aktualnym ukochanym Andrzej Piaseczny zbyt wiele nie mówił.

Piasek wyznał miłość w walentynki

Artysta nie chciał ujawnić, jak nazywa się jego partner. Zdradził za to, że z nim mieszka i sąsiedzi są dla nich bardzo życzliwi. Powiedział także, że na dzień dziecka życzenia jego ukochanemu złożyła mama Piaska. - Zadzwoniła i najpierw złożyła życzenia mnie, a potem mojemu partnerowi. To było… Ach, widzisz, od razu się wzruszam - wyjawił rozemocjonowany Andrzej Piaseczny w rozmowie z Wprost.pl. Z kolei przy okazji ostatnich walentynek piosenkarz w specjalnym nagraniu przyznał się do miłości. - Szczęśliwych walentynek dla wszystkich. Kochajcie i pozwólcie się kochać. To czyni ludzi szczęśliwymi (...) Dlatego tego właśnie Wam życzę w ten dzień, który dla jednych jest zbyt komercyjny, a dla drugich jest po prostu powodem do tego, żeby powiedzieć "kocham". I ja kocham też - zaznaczył Piasek.

Kim jest partner Piaska? Szczegóły związku Andrzeja Piasecznego

O tym, kim jest partner Andrzeja Piasecznego, wygadał się kiedyś znany m.in. z programu "Googlebox" Mariusz Kozak, kumpel wokalisty. Ukochany Piaska miał sprawiać wrażenie skrępowanego. Co nie dziwi, bo w przeciwieństwie do partnera nie jest postacią medialną. - Był bardzo nieśmiały i mówił do mnie: proszę pana. Mówię: "kurde, nie mów do mnie per pan" - wyjawił Kozak. Sam wokalista aż tak otwarty nie był. Teraz jednak - w rozmowie z portalem Shownews.pl - zaskoczył szczerością. W końcu poznaliśmy szczegóły związku Piaska. Przy okazji dowiedzieliśmy się też czegoś o przeszłości artysty. - Mam 53 lata i jestem w stałym związku, w takim dobrym i trwałym, od sześciu lat. To znaczy, że przez czterdzieści kilka te miłości były różnego formatu. To, co dobre, to jest dzisiaj i ważne jest, by o tym wiedzieć - podkreślił Andrzej Piaseczny. A jak wygląda życie codzienne w związku Piaska? Okazuje się, że panowie lubię rano wylegiwać się w łóżku. - Zbieramy się na śniadanie nie wcześniej niż o 10.30 - chyba że muszę gdzieś wyjechać bardzo rano, wtedy uzgadniamy, czy jest sens podnosić się tak wcześnie. Zaczynamy od przytulania się, nie od śniadania. Serdecznie polecam - rekomendował piosenkarz w rozmowie z Pomponikiem.

