Piasek w walentynki się wygadał i pokazał nagranie! "Kocham". Przełomowa deklaracja …

Andrzej Piaseczny jest osobą LGBT. Coming out miał miejsce po nagraniu piosenki "Miłość"

Piasek przez wiele lat nie chciał mówić o swojej orientacji. Przez jakiś czas piosenkarz był nawet w związku z kobietą o imieniu Mirka, z którą wychowywał dwóch jej synów. Chłopców Andrzej Piaseczny traktował jak własne dzieci. W 2021 roku Piasek w końcu zdecydował się na coming out jako osoba LGBT. Nagrał wówczas kawałek "miłość", w którym znalazły się słowa "A życie chciałbyś dzielić tylko z nim". - Bardzo długi czas myślałem o tym, że wystarczy być dobrym człowiekiem po to, żeby wzbudzić w innych ludziach sympatię. Żeby dawać przykład tolerancji i akceptacji do człowieka. Nie do geja, tylko do człowieka. Nasza rzeczywistość społeczno-polityczna zmusza do tego, aby się określać, jeśli masz inne preferencje. Tak, to jest piosenka o mnie. Mówię o tym z uśmiechem - wyznał Andrzej Piaseczny w Radiu Zet. O swoim partnerze wokalista jednak nie opowiada zbyt często. Kiedyś jego kolega - Mariusz Kozak z programu "Googlebox" - zdawał się sugerować, że chłopak Piaska był skrępowany podczas spotkania. - Był bardzo nieśmiały i mówił do mnie: proszę pana. Mówię: "kurde, nie mów do mnie per pan - wspominał celebryta.

Andrzej Piaseczny partner. Razem zamieszkali na wsi

Sam Andrzej Piaseczny jednak konsekwentnie nie pokazuje swojego partnera, choć o swojej relacji mówił już wielokrotnie, m.in. opowiadał o wspólnym mieszkaniu wśród życzliwych sąsiadów. - Mieszkam w małej społeczności, tam nie da się postawić muru, za którym nic nie widać. Chodzimy na zakupy, jesteśmy widoczni, mojego partnera się rozpoznaje i to nie wywołuje emocji - zdradził Piasek w wywiadzie z portalem Wprost.pl. W innej rozmowie piosenkarz wyjawił, że świetny kontakt z jego partnerem złapała jego mama. - Na Dzień Dziecka zadzwoniła i najpierw złożyła życzenia mnie, a potem mojemu partnerowi. To było… Ach, widzisz, od razu się wzruszam - opowiadał rozemocjonowany Andrzej Piaseczny.

Z okazji walentynek Piasek przyszykował niespodziankę dla swoich fanów. Być może po raz pierwszy tak otwarcie powiedział, że kocha. To przełomowa deklaracja. - Szczęśliwych walentynek dla wszystkich. Kochajcie i pozwólcie się kochać. To czyni ludzi szczęśliwymi (...) Dlatego tego właśnie Wam życzę w ten dzień, który dla jednych jest zbyt komercyjny, a dla drugich jest po prostu powodem do tego, żeby powiedzieć "kocham". I ja kocham też - powiedział w poruszającym nagraniu Andrzej Piaseczny. Jego filmik skomentowała m.in. Majka Jeżowska, która jest kompozytorką niektórych piosenek Piaska. - Dobrze powiedziane Andrzeju! Happy Valentines Day - napisała artystka.