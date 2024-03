Ada Fijał uderza w polityków

Ada Fijał (47 l.) - aktorka, influenserka i znawczyni mody, postanowiła z okazji "Dnia Kobiet" podzielić się gorzką refleksją. Zamiast wesołych życzeń i zdjęć kwiatków, zamieściła poważne, czarno-białe zdjęcie i post, obok którego nie można przejść obojętnie. Gwiazda odniosła się do niedawnych decyzji marszałka Szymona Hołowni, który kolejny raz postanowił wrzucić do "sejmowej zamrażalki" projekty o legalizacji przerywania ciąży. Uargumentował to tym, że czas kampanii wyborczej to nie jest "dobry czas" na dyskusje i zmianę prawa w tej kwestii. To wzbudziło ogromne oburzenie wśród wielu posłanek, ale też kobiet, które tak tłumnie wychodziły na protesty w tej sprawie i później, w efekcie polityki ówczesnego rządu, wyjątkowo tłumnie poszły na wybory, powodując rekordową frekwencję.

W kwestii, która tak rozpalała "ulice", po zmianie rządu, właściwie nic się nie zmieniło. Ada Fijał zwróciła na to uwagę s swoim poście. Odniosła się też do agresji i obojętności, które doprowadziły niedawno do śmierci młodej kobiety, Lizy, na jednej z warszawskich klatek schodowych.

Wpis Ady Fijał na "Dzień Kobiet" to gorzka refleksja

"Dzień kobiet… nawet nie mogę napisać, że "słodko-gorzki" w tym roku. Jak cieszyć się z kwiatka czy życzeń? Gdy kilka dni temu Liza stała się kolejną ofiarą patologicznej agresji? Ofiarą obojętności, która tak często uderza w nas, kobiety. "Słaba płeć"? Nasza słabość jest tylko wtedy, gdy nie jesteśmy silne razem, solidarnością. Gdy staniemy się drużyną, nikt i nic nas nie pokona." - zaapelowała Ada Fijał w pierwszej części swojego wpisu. W drugiej wyraźnie odniosła się do rządzących Polską polityków:

"Ciężko się cieszyć "swoim świętem", gdy znów nasze prawo do stanowienia o sobie jest spychane na margines, bo nie jest "pilne". Bo są „ważniejsze” rzeczy lub polityczna kalkulacja kilku panom się nie zgadza, bo "nie na to czas". W historii nigdy nie był odpowiedni "czas" dla kobiet, chyba że połączyła je solidarność i jako grupa walczyły o swoje. Zjednoczyć się dla siebie wzajemnie - tego nam życzę na Dzień Kobiet. Przeciw agresji, obojętności, trywializowaniu i umniejszaniu. Na to chyba już "czas"?" - napisała aktorka.

W komentarzach jej wpis zyskał ogromne poparcie, między innymi od innej aktorki, Anny Korcz.

Kim jest Ada Fijał?

Ada Fijał to polska aktorka, ekspertka od mody, aktywna influenserka i wokalistka. Największą popularność zyskała dzięki serialom takim jak "Na Wspólnej", "Barwy szczęścia", "Samo życie" czy "Hotel 52". Ostatnio mogliśmy ją oglądać między innymi w nowych odcinkach "Camera Cafe", filmie Amazona "Cały ten seks" czy serialu "Mały zgon" (obecnie dostępny na Netflix).

Występowała też w popularnych programach "Taniec z gwiazdami" i "Perfect Picture". Prowadziła z Joanną Horodyńską program "Gwiazdy na dywaniku" oraz kolumnę modową w jednym z popularnych magazynów, o tym samym tytule. Obecnie widzowie mogą ją oglądać w jury programu "Shopping Quenns" na Polsat Cafe.

Jako wokalistka Ada Fijał w 2011 roku wydała album "Ninoczka". Wcześniej, w 2007 została nagrodzona Złotym Liściem Retro na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga w Warszawie. Dwukrotnie wystąpiła też na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, w 2010 i 2013 roku.

Ada Fijał z wykształcenia jest aktorką i... stomatologiem. W 2002 roku ukończyła krakowską szkołę aktorką PWST, a wcześniej - w 2000 roku została studentką stomatologii Collegium Medicum UJ w Krakowie. Prywatnie jest żoną Piotra Walszczyna i mamą 10-letniego Antka.

