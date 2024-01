Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" po ślubie zniknęli na kilka miesięcy. Nagle przerwali milczenie

Tuż po pogrzebie Krzysztofa Respondka doszło do niezwykłego zdarzenia! Jakby tam był

W 9. edycji programu "Rolnik szuka żony" wzięło udział 5 bohaterów, którzy szukali drugiej połówki. Czwórce z nich udało się znaleźć uczucie. Michał Tyszka i Ada Jasieczek bardzo szybko zorientowali się, ze to jest właśnie to! Parą zostali jeszcze w trakcie trwania show, zaręczyny ogłosili już w finałowym odcinku serii. W niedzielę, 16 lipca 2023 r. odbył się ich ślub, a w sieci zaroiło się od fotek z ich hucznego wesela. Sami nowożeńcy chętnie chwalili się swoim szczęściem, na Instagramie pojawiło się wiele wspomnieniowych fotek - ze ślubu i wesela, a także wieczoru panieńskiego. Potem na ich profilach na jakiś czas zapadła cisza. Zaniepokojeni fani zastanawiali się, czy nie trwa ona zbyt długo. Niektórzy wróżyli pierwszy małżeński kryzys i chęć ukrycia go. Na szczęście się mylili.

Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" wreszcie przerwali milczenie

Ada i Michał najwyraźniej chcieli mieć czas tylko dla siebie. w końcu pierwsze miesiące wspólnego życia są bardzo ważne. Ada nareszcie odezwała się na Instagramie, a jej post rozwiał wszelkie wątpliwości. Jak widać miłość Adrianny i Michała kwitnie, a oni wciąż znakomicie czują się we własnym towarzystwie. Sylwestrowy post nie pozostawił złudzeń. Zdjęcie tańczącej pary, dowcipna grafiki i ten opis: "I choose you every day (ang - codziennie wybieram ciebie) #mąż #żona #vogue #sylwester #milosc". Nic dodać, nic ująć. Gratulacje!