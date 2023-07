Wesele Ady i Michała z "Rolnik szuka żony". Wiemy, kto się bawił z młodymi [GALERIA ZDJĘĆ]

Zarzuty prokuratorskie dla Krzysztofa S. Oskarżony o pedofilię muzyk nie przyznaje się do winy

Ostatnia edycja programu "Rolnik szuka żony" była wyjątkowa. W programie wzięło udział 5 bohaterów, którzy szukali drugiej połówki. Czwórce z nich udało się znaleźć uczucie. Ada i Michał to para, która swoje zaręczyny ogłosiła już w finałowym odcinku serii. W niedzielę, 16 lipca odbył się ich ślub, a w sieci zaroiło się od fotek z ich hucznego wesela. Na imprezie bawili się nie tylko rodzina i przyjaciele młodych. Młodzi małżonkowie postanowili zaprosić także wszystkich bohaterów programu - bawili się z nimi Klaudia, Mateusz, oraz dwóch Tomków.

Zarówno młoda para, jak i ich goście chętnie dzielili się wczoraj relacjami z imprezy. Z fotografii widać, że zabawa była przednia, a uczestnicy programu czują się świetnie w swoim towarzystwie. Aż miło jest popatrzeć na to, jak młodzi dzielą się swoim szczęściem. Z młodą parą chętnie pozowali m in. Klaudia i Valentyn. Na profilu tego ostatniego pojawiło się zresztą bardzo wymowne zdjęcie z imprezy - on i Klaudia stoją przytuleni na tle ogromnego napisu "Miłość". Internauci szybko uznali, że kolejne wesele pewnie będzie ich. Na innych zdjęciach widać, że świetnie bawił się na weselu Tomek czyli @swietokrzyskirolnik.

