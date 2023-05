Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" zaskoczyli wspólnym zdjęciem. Ich miłość kwitnie po zakończeniu programu

Ludzie byli w szoku, gdy na pogrzebie Tekielego poleciała dziecięca piosenka "Dziub, dziub". Co się stało?

Klaudia zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony" w poszukiwaniu "bratniej duszy". Tak przynajmniej wyznała Marcie Manowskiej. Już list Valentyna ją poruszył, nie miała wątpliwości, że chce zaprosić mężczyznę do domu. W finałowym odcinku 9. edycji programu wystąpili już jako para. Potem przygoda telewizyjna się skończyła, a młodzi chronili swój rozkwitający związek, jedynie od czasu do czasu uchylając rąbka tajemnicy.

Klaudia i Valentyn znaleźli miłość w programie. "Udało i jesteśmy razem, szczęśliwi"

Tuż po zakończeniu programu Valentyn zamieścił na swoim Instagramie wymowny wpis o tym, że ich wspólne życie dopiero się zaczyna. Mężczyzna pisał o tym, że jest zdumiony takim obrotem spraw, ale i bardzo szczęśliwy: "Jestem w totalnym szoku, że pomimo tylu przeciwieństw losu nam się udało i jesteśmy razem, szczęśliwi. Wcześniej na pierwszy rzut oka mało znacząca niewinna decyzja wzięcia udziału w programie przewróciła mój świat do góry nogami, ale niczego nie żałuje bo poznałem cudowną kobietę, na którą czekałem całe życie".

Valentyn szczerze o uczuciach i szczerości w związku

Już wtedy widać było, że Valentyn znalazł receptę na udany związek, jaką jest... szczerość i nie ukrywanie uczuć. "Program nauczył mnie jednego. Nie można się bać gadać o uczuciach, trzeba być z drugim człowiekiem szczerym i zaryzykować się otworzyć bo niedomówienia, wstydzenie się poruszenia jakiegoś tematu nas nie zbliżą, a jedynie poróżnią w przyszłości. Wiadomo narażamy się wtedy na ból, odrzucenie, ale na swoim przykładzie stanowczo mówię, że warto!"

Dziś Klaudia i Valnetyn wydają się być bardzo szczęśliwi, nawet jeżdżąc na rowerach trzymają się za ręce. Jednak z internautek tak skomentowała ich wspólne zdjęcie wrzucone przez Klaudie kilka dni temu: "We wszystkich edycjach rolnika nie było tak pozytywnej i przepięknej pary jak wy" Nic dodać, nic ująć! Życzymy im, aby miłość kwitła, uczucia nie słabły, a bliskość zawsze była na wyciągnięcie ręki.

