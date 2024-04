Ada z "Rolnika..." o pieniądzach za udział w show TVP. Już wszystko jasne

Michael Patrick Kelly wraca do Polski! Kiedy i gdzie zagra legendarny muzyk The Kelly Family?

Adrianna Jasieczek i Michał Tyszka poznali się w 9. edycji programu "Rolnik szuka żony". W miłosnym show się zaręczyli, a kilka miesięcy później, w lipcu 2023 r., odbyło się huczne wesele. Historia ich miłości jest wyjątkowa i może być potwierdzeniem na to, że życiem ludzi kieruje przeznaczenie. Ada po obejrzeniu zerowego odcinka 9. edycji show bez wahania napisała list do Michała. Michał spośród wielu listów od kobiet z całej Polski wybrał cztery listy - nie było wśród nich wiadomości od Adrianny. Piąty list rolnik postanowił wybrać losowo, spośród wszystkich listów wybrał właśnie ten od Ady. Kiedy dziewczyna przyjechała na gospodarstwo, między nimi od razu zaiskrzyło. Dziś są szczęśliwym małżeństwem.

Ada Tyszka wygadała się w sprawie wynagrodzenia za udział w "Rolnik szuka żony"

Ada zdobyła dzięki udziałowi w show dużą rozpoznawalność, wielu fanów aktywnie komunikuje się si nią na Instagramie, a żona Michała Tyszki chętnie odpowiada. W zorganizowanej ostatnio sesji pytań i odpowiedzi szczerze odpowiadała nie tylko na pytania dotyczące jej codziennego życia. Internauci byli bardzo zaciekawieni kulisami powstawania randkowego show. Pytali między innymi o to, w jakim stopniu to, co widzimy na ekranie, jest reżyserowane. Ada stanowczo zaprzeczyła, dodając, że wszystkie wypowiedzi były spontaniczne. Padło także pytanie o wynagrodzenie uczestników show. Okazuje się, ze nie dostają oni za to ani grosza. "Nie. Uczestnicy programu nie dostają pieniędzy za udział" - zapewniła Ada Tyszka.

Polecamy galerię: Tak mieszkają Ada i Michał z "Rolnik szuka żony"

Tak mieszkają rolnicy i rolniczki 11 edycji programu Rolnik szuka żony vox eska2 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.