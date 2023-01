Adam Zdrójkowski zaliczył wpadkę na "Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu". Widzowie padli ze śmiechu

Adam Zdrójkowski to jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia, któremu ogromną popularność przyniosła rola Kuby Boskiego z serialu "Rodzinka.pl". Chłopak dosłownie dorastał na oczach widzów - gdy zaczynał pracę na planie, miał 11 lat. Zdrójkowski ma na swoim koncie również inne role w produkcjach takich jak "Pierwsza miłość", "Blondynka" czy "Komisarz mama". Pracuje również jako prezenter telewizyjny. Wczoraj, 31 grudnia 2022 roku, prowadził "Sylwestrową Moc Przebojów Polsatu". To właśnie wtedy doszło do wpadki, po której widzowie pękali ze śmiechu.

Zdrójkowski zaliczył wpadkę na Sylwestrze Polsatu. Widzowie długo tego nie zapomną

Prezenterzy "Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu" zachęcali widzów do przesyłania im zdjęć, na których pokazują, jak spędzają wieczór. Adam Zdrójkowski miał przeglądać je na tablecie.

- Cały czas nam przesyłacie zdjęcia, już patrzę na naszym tablecie. O, jest dużo kolejnych fajnych fotek - powiedział przed kamerą, a następnie obrócił się w taki sposób, że widzowie zobaczyli na tablecie… kartkę z tekstem.

Młody prezenter prawdopodobnie miał na niej scenariusz całej imprezy. Pewne jest, że wbrew temu co powiedział, nie przeglądał zdjęć przesłanych mu przez widzów programu. Osoby zgromadzone przed telewizorami szybko wyłapały wpadkę Zdrójkowskiego. Fragment, o którym mowa, trafił nawet na TikToka! Krótkie nagranie polubiło już 110 tysięcy osób.

- Bo to jest papierowy tablet, żeby zmienić stronę wyrywa się kartkę,

- Też z mężem z tego się śmialiśmy,

- Na kartce miał zdjęcia?

- Niezły ten tablet, taki magiczny - pisali rozbawieni.