Adele pokazała twarz bez makijażu! Fanom aż dech zaparło z wrażenia

Dorota Szelągowska wesoło eksponuje zmarszczki! Nie zgadniesz, do czego je porównała

Wyszło na jaw, co Meghan Markle i Harry uknuli przeciwko Kate i Williamowi!

Wydało się, co łączy Karolaka i Adamczyka! "Kocham go"

Tak wygląda Adele bez makijażu! Fani oszaleli z zachwytu w komentarzach na Instagramie

Adele lubi zaskakiwać swoich fanów. Kilka lat temu piosenkarka przeszła wielką metamorfozę, w spektakularny sposób gubiąc kilogramy. Potem rozwiodła się, potem odwołała serię koncertów w Las Vegas, wywołując wielki skandal... A ostatnio zaręczyła się! Jednak nic tak nie zaszokowało fanów brytyjskiej gwiazdy jak jedno ze zdjęć, które wrzuciła na swoje konto na Instagramie. Adele postanowiła pokazać się w wersji całkowicie naturalnej, kiedy pół roku temu odebrała nagrodę Emmy. Adele zaszokowała tym swoich obserwatorów, bo zawsze prezentuje się na swoim koncie na Instagramie w pełnym makijażu i w eleganckich kreacjach. Jak prezentuje się Adele bez makijażu? Fani nie mogli uwierzyć w to, co widzą! Są zachwyceni. "Nie powinnaś w ogóle się malować!", "Królowa!" - pisali wielbiciele Adele.

Adele wychodzi za mąż! Gwiazda zaręczyła się z agentem sportowym. Rich Paul i Adele wkrótce wezmą ślub

Jak podaje plotkarski portal Deux Moi, powołując się na źródło bliskie gwieździe, sławna piosenkarka zaręczyła się po dwóch latach związku z agentem sportowym Richem Paulem (42 l.). Potwierdza to ostatni występ Adele podczas jej rezydencji w Las Vegas. Piosenkarka miała na palcu wielki pierścionek z diamentem i wyraźnie starała się ten klejnot eksponować. Co prawda widziano go na palcu Adele już wcześniej, jednak nigdy plotki o rychłym drugim ślubie gwiazdy nie były tak intensywne - i podobno wiarygodne...

Kiedy będzie ślub Adele? Kto był jej pierwszym mężem? Kim jest Rich Paul, narzeczony Adele?

Kiedy odbędzie się ślub Adele? Według Deux Moi autorka "Easy On Me" stanie na ślubnym kobiercu już latem tego roku. Pierwszym mężem Adele był przedsiębiorca Simon Konecki, mają syna Angelo (22 l.). Para pobrała się w 2017 roku, separację ogłosiła w 2019, a rozwód sfinalizowano w 2021 roku. Szybko Adele zaczęła spotykać się z agentem sportowym z USA. Rich Paul to założyciel Klutch Sports Group, która reprezentuje wielu znanych graczy NBA.

Sonda Który album lubisz najbardziej? "19" "21" "25" "30"

Rozwiążesz ten quiz o Adele bez błędów? Pytanie 1 z 6 W 2012 roku magazyn Time uznał Adele za jednego z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Prawda Fałsz Dalej