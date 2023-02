Adele wychodzi za mąż! Pokazała pierścionek. jej wybranek to Rich Paul

Adele wychodzi za mąż! Gwiazda zaręczyła się z agentem sportowym. Rich Paul i Adele wkrótce wezmą ślub

Czyżby Adele odnalazła szczęście w miłości?! Brytyjska piosenkarka znana jest głównie ze smutnych piosenek opowiadających o nieudanych związkach i trudnych rozstaniach. W prawdziwym życiu również ma za sobą rozwód, który został sfinalizowany zaledwie niecałe dwa lata temu. Jednak teraz wszystko wskazuje na to, że Adele otwiera nowy rozdział w swoim życiu. Jak podaje plotkarski portal Deux Moi, powołując się na źródło bliskie gwieździe, sławna piosenkarka zaręczyła się po dwóch latach związku z agentem sportowym Richem Paulem (42 l.). Potwierdza to ostatni występ Adele podczas jej rezydencji w Las Vegas. Piosenkarka miała na palcu wielki pierścionek z diamentem i wyraźnie starała się ten klejnot eksponować. Co prawda widziano go na palcu Adele już wcześniej, jednak nigdy plotki o rychłym drugim ślubie gwiazdy nie były tak intensywne - i podobno wiarygodne...

Kiedy będzie ślub Adele? Kto był jej pierwszym mężem? Kim jest Rich Paul, narzeczony Adele?

Kiedy odbędzie się ślub Adele? Według Deux Moi autorka "Easy On Me" stanie na ślubnym kobiercu już latem tego roku. Pierwszym mężem Adele był przedsiębiorca Simon Konecki, mają syna Angelo (22 l.). Para pobrała się w 2017 roku, separację ogłosiła w 2019, a rozwód sfinalizowano w 2021 roku. Szybko Adele zaczęła spotykać się z agentem sportowym z USA. Rich Paul to założyciel Klutch Sports Group, która reprezentuje wielu znanych graczy NBA.

