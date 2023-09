Gwiazda "M jak Miłość" przeżywa prawdziwy koszmar! Nie pomogła nawet interwencja policji!

Gwiazda "Na Wspólnej" prosiła Boga, by zabrał jej syna. Chłopiec przeżył, dziś ma 20 lat!

Adrianna Kalska to jedna z najpopularniejszych aktorek. Ogólnopolską popularność zyskała, grając w serialu TVP, "M jak miłość", gdzie wciela się w rolę Izy. Aktorka ostatnio zwierzyła się fanom na swoim Instastory, że walczy z uciążliwym stalkerem. Problem powrócił, bowiem jakiś czas temu aktorka prosiła go, aby ten dał jej spokój. Niestety, nie trwał on długo. Aktorka jest już bezradna, nie pomogła nawet policja.

Adrianna Kalska w niebezpieczeństwie! Stalker ją nęka!

Przed paroma tygodniami znana z M jak Miłość Adriana Kalska podzieliła się z fanami bardzo poważnym problemem, z którym boryka się już od półtora roku. Aktorka próbowała już wszelkich metod odcięcia mężczyźnie możliwości skontaktowania się z nią, jednak ten zawsze znajdował sposób na obejście, bezsilna okazała się również policja. Aktorka nie wie już, co robić.

- Była cisza i spokój po mojej relacji, po mojej prośbie, ale nie dochodzi. Czas mija i zaczyna się na nowo. Dziękuję, za to, że zgłaszacie to konto (nękanie), może w końcu osobnik zostanie zablokowany na stałe i nie będzie mógł tworzyć nowych. Ja wiele razy blokowałam i zgłaszałam. Czasem już nie wiadomo, czy reagować, czy machnąć ręką. Po ostatniej mojej relacji na ten temat miałam wielką nadzieję, że w końcu coś dotrze… Jak widać nie dotarło - napisała Instagramie.

M jak miłość. Adriana Kalska walczy o sympatię fanów. Po tym co Iza zrobiła Marcinowi straci ostatnią szansę?