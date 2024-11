Adwokat Piotr Kaszewiak ze "Sprawy dla reportera" ma piękną żonę. Nie uwierzycie, czym się zajmuje

Sanah pokazała swoją monstrualną kolację. Gdzie ona to mieści?! Totalnie niegwiazdorskie menu!

A to zaskoczenie

Piotra Kaszewiaka nie trzeba przedstawiać fanom kultowej "Sprawy dla reportera". Prawnik pojawia się w odcinkach prowadzonych od dekad przez Elżbietę Jaworowicz, gdy tylko jej goście potrzebują opinii prawnej. Jest bardzo dziarski, dużo gestykuluje i umie przyciągnąć uwagę. Gdy się wypowiada, nie sposób go nie słuchać. Nic więc dziwnego, że zyskał popularność właśnie dzięki "Sprawie dla reportera". Widzowie tylko czekają na dramy z jego udziałem. Bywa bowiem, że Kaszewiak ściera się z prowadzącą, a nawet wychodzi ze studia.

Mecenas w show TVP robi furorę, ale gdy kamery przestają nagrywać, nadal pracuje. Ma kancelarie w Łodzi i w Warszawie. Co ciekawe, jego żona też jest prawniczką!

Zobacz także: Prawdziwa twarz Elżbiety Jaworowicz zszokuje wielu. Wydało się, jaka jest naprawdę z dala od kamer!

Kim jest żona Piotra Kaszewiaka? Działała w TVP, teraz widać ją w Polsacie

Piotr Kaszewiak ma 46 lat i od lat robi karierę jako prawnik. Porady prawne daje w TVP i poza nią. Wówczas oczywiście nie są darmowe. Za osobistą lub telefoniczną konsultację - "nielimitowane czasowo spotkanie, podczas którego zapoznamy się z aktami, naradzimy nad sprawą, rozważymy wszystkie warianty i zaplanujemy najlepszą możliwą drogę postępowania" - trzeba zapłacić od 300 do 1500 zł. To dużo czy mało? Nie nam oceniać.

W rodzinie Kaszewiaka prawników jest więcej. Nie trzeba szukać daleko, bo ten zawód wykonuje Ida Parada-Kaszewiak, czyli żona Piotra, która na co dzień z nim współpracuje, a od czasu do czasu pojawia się w telewizji.

Do niedawna można było oglądać ją w TVP, a konkretnie w "Pytaniu na śniadanie" (była gościem i w "Sprawie dla reportera"). Teraz coraz częściej pokazuje się w Polsacie. Była ekspertką w 40. odcinku "Halo, tu Polsat", a wcześniej pojawiła się w 29., 22. i 10. epizodzie show. Specjalizuje się w sprawach rozwodowych (koszt prowadzenia takiej sprawy przez Idę Paradę-Kaszewiak to co najmniej 5 tys. zł), ale doradza i w innych kwestiach.

Ostatnio na instagramowym profilu "Halo, tu Polsat" znalazła się informacja:

Czy wiecie, jak nie dać się oszukać podczas Black Friday? Jakie są zasady zwrotów i reklamacji? Na te i inne nurtujące Was pytania odpowie adwokat - Iga Parada podczas piątkowego live chatu na naszym Instagramie.

Żona Kaszewiaka wypowiadała się o też np. o aresztowaniu Buddy.

Prywatnie jest fanką sportu - jako nastolatka trenowała karate (ma brązowy pas), teraz biega, ćwiczy na siłowni, uprawia windsurfing.

Zobacz także: Prawnik ze "Sprawy dla reportera" komentuje skandal z Królikowskim!

Zobacz więcej zdjęć. Tak wygląda żona Piotra Kaszewiaka ze "Sprawy dla reportera" TVP

Piotr Kaszewiak robi furorę w sieci. Znacie go m.in. ze Sprawy dla reportera! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.