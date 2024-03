W marcu ruszyła najnowsza 14. edycja "Tańca z gwiazdami". Za nami dwa odcinki lubianego tanecznego show. Format wrócił w odmienionej formule. Za stołem jurorskim pojawiły się nowe twarze: Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk czy Tomasz Wygoda. Niezmiennie od początku show w składzie sędziowskim jest Iwona Pavlović. Ostatnio jednak głośno zrobiło się o gwiazdorze serialu "Gliniarze", Aleksie Mackiewiczu. Internauci zrobili śledztwo, z którego miało wynikać, jakoby aktor miał już doświadczenie w tańcu. Aleks Mackiewicz wydał w tej sprawie komentarz!

Aleks Mackiewicz mierzy się z zarzutami Internautów! Nie wytrzymał i skomentował aferę!

Aleks Mackiewicz w programie radzi sobie bardzo dobrze. Internauci zrobili "śledztwo" i dotarli m.in. do strony Dancesportinfo.net [bazie tancerzy tańca towarzyskiego], na której można znaleźć konto Aleksandra Mackiewicza. Co ciekawe, miał on wspólnie reprezentować Niemcy z tancerką Sonią Rank. Na tej stronie nie ma jednak żadnych fotografii potwierdzających tożsamość osoby, do której należy profil. Żeby tego było mało, to kolejnym dowodem internautów na doświadczenie gwiazdy "Gliniarzy" ma być wpis na facebookowym profilu "Fashion TV Polska", na którym widnieje informacja o tym, że jest "byłym tancerzem tańców towarzyskich". Ze strony Internautów nie brakowało kąśliwych komentarzy.

- Szkoda, że zawodowy tancerz, tańczący kiedyś w turniejach tańca towarzyskiego, udaje amatora - grzmiał jeden z Internautów.

Aleks Mackiewicz nie mógł dłużej milczeć i skomentował całą sprawę.

- Jest to dla mnie komplement, że jestem kojarzony z mistrzem tańca z Niemiec. No, ale to nie ja - pisał na swoim profilu na Instagramie.

Aktor zwrócił się nawet z prośbą do produkcji "Tańca z Gwiazdami", aby skontaktowała się z niemieckim tancerzem i wyjaśniła całą tę sprawę.

- Jest facet, mistrz z Niemiec, który nazywa się Aleksander Mackiewicz. Już poprosiłem produkcję o kontakt z tym panem i jego klubem tanecznym, żeby to wyjaśnić. Nie byłem, nie jestem i nie będę zawodowym tancerzem - powiedział "Pudelkowi".

