Jak co roku, tak i w tę Wigilię na antenie telewizyjnego Polsatu widzowie mogli posłuchać kolęd śpiewanych przez gwiazdy. "Wielkie kolędowanie z Polsatem 2022" odbyło się w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Najpiękniejsze bożonarodzeniowe pieśni zaśpiewali m.in. Cleo, Roxie Węgiel, Grzegorz Hyży czy Ralph Kamiński. Występ ostatniego z wymienionych artystów wzbudził najwięcej emocji. Okazuje się, że nie każdemu przypadło do gustu to, w jaki sposób zaśpiewał popularną kolędę...

Ralph Kaminski pod ostrzałem. Jego występ oburzył część widzów

Na facebookowej stronie Polsatu zrobiło się naprawdę gorąco. Pojawiło się mnóstwo komentarzy od osób, którym nie spodobała się interpretacja kolędy "Oj, Maluśki, Maluśki", jakiej dokonał Kamiński. W sieci wywiązała się ostra dyskusja na temat występu artysty.

"Za samo śpiewanie dożywocie bym mu dała do odsiadki", napisała jedna z osób, a inna dodała, że to "profanacja tej przepięknej kolędy". Niektórzy posunęli się o krok dalej i jęli obrażać Ralpha Kaminskiego za świąteczny występ.

Znaleźli się jednak także obrońcy piosenkarza, którzy doceniają jego oryginalny styl, a jego wykonanie kolędy "Oj Maluśki, Maluśki" przypadło im do gustu. Trzeba przyznać, że Ralph Kaminski ma charakterystyczny styl śpiewania i ubierania się, co zdecydowanie wyróżnia go na polskiej scenie muzycznej.