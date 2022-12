Kto go zastąpi?

Wigilia zbliża się już wielkim krokami. Warto zorientować się, gdzie będzie można posłuchać pięknych, polskich kolęd. Telewizja Polska, jak i Polsat stawiają tego dnia na kolędy w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Gdzie i o której można obejrzeć te wyjątkowe widowiska?

Kolędowanie w TVP 1

Niemal przez cały dzień TVP będzie transmitowało koncerty:

17.35 Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Koncert kolęd z udziałem pary prezydenckiej. W bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ludźmierzu w specjalnie przygotowanych aranżacjach wystąpią uznani muzycy, chóry góralskie, dzieci, harcerze oraz największe gwiazdy: Marek Piekarczyk, Kasia Cerekwicka, Pectus, Mateusz Ziółko, Kasia Moś, Olga Szomańska, 9 Siył, Anna Byrcyn, Hanka Rybka, Stanisław Karpiel-Bułecka, Andrzej Lampert, Marysia Stachera i Chrystyna Sołowij. W tym szczególnym roku najpiękniejsze kolędy i pastorałki stają się wielkim zbiorowym wołaniem o pokój na świecie. Wspólne kolędowanie przy rodzinnym wigilijnym stole zbliża, daje poczucie jedności i sprawia, że świąteczna modlitwa staje się pełniejsza.

22.20 "Gdy śliczna Panna syna kołysała...". Zabytkowe wnętrza świątyni we Fromborku będą świadkami niezwykłego koncertu bożonarodzeniowego. Wystąpią tacy artyści, jak: Katarzyna Cerekwicka, Pectus, Piotr Cugowski, Łukasz Zagrobelny, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Krystian Ochman, Olga Szomańska, Kuba Badach, Olga Bończyk, Sławek Uniatowski, Halina Mlynkova, Kasia Moś, Joanna Jakubas, orkiestra Kukla Band, Chór Music Everywhere z Gdańska oraz Chór Our Voice.

23.55 Pasterka z kościoła pw. Matki Bożej Jasnogórskiej na Bachledówce Transmisja uroczystej mszy świętej upamiętniającej oczekiwanie pasterzy na przyjście Mesjasza. Osoby, które tej nocy nie biorą udziału we mszy osobiście, mogą to zrobić za pośrednictwem telewizji. W tym roku wierni przeniosą się do kościoła pw. Matki Bożej Jasnogórskiej na Bachledówce, niewielkim wzgórzu w Tatrach. Nabożeństwu będzie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.

Wielkie kolędowanie z Polsatem

12.40 Góralskie kolędowanie "Zajaśniała gwiozdecka nad Tatrami" Koncert kolęd z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. Weźmie w nim udział zespół muzyczny o nazwie Mała Armia Janosika z gościnnym udziałem gwiazd takich jak: Marcin Miller (Boys), Radosław Liszewski (Weekend), Piękni i Młodzi, Bayer Full, Paweł Dudek (Czadoman) i Zbóje. Koncert wzbogacą wiersze autorstwa Danuty Pałasz, m.in. "Wędrówka" i "A nadzieja znów wstąpi w nas". Pomysłodawcą projektu muzycznego o nazwie Mała Armii Janosika był Damian Pałasz - skrzypek, muzyk i wizjoner, który w lutym 2015 roku utworzył w Rabie Wyżnej sekcję nauki gry na skrzypcach i basach podhalańskich. Obecnie Mała Armia Janosika liczy 180 członków (w wieku od 3 do 70 lat) i jej celem jest propagowanie folkloru Karpat. Zespół w ciągu roku cyklicznie wyrusza w trasy koncertowe, występując na terenie całej Polski.

16.50 Wielkie kolędowanie z Polsatem 2022 Widzowie przeniosą się do Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, gdzie zabrzmią najpiękniejsze pieśni bożonarodzeniowe. Zaśpiewają je: Cleo, Ralph Kamiński, Roxie Węgiel, Sebastian Karpiela-Bułecka, Bryska, Grzegorz Hyży, Kamil Bednarek oraz Krystyna Prońko. Artyści zaśpiewają takie kolędy jak: "Oj maluśki, maluśki", "Cicha noc", "Dzisiaj w Betlejem", "W żłobie leży", "Przybieżeli do Betlejem" czy "Gdy się Chrystus rodzi". Koncert poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.