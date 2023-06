Agata Załęcka zdradza sekrety swojego życia intymnego. Jak ważny jest dla niej seks?

Paulina Smaszcz zalała się łzami podczas spotkania z przyjaciółką. Goście restauracji nie mogli uwierzyć w to, co widzą

Piękna aktorka, wokalistka i malarka nie ukrywa, że seks stanowi ważną sferę jej osobistego życia i nie jest bez znaczenia dla trwałości związku. - Seks jest ważną rzeczą w moim życiu. Cielesność stanowi część mojej pracy, a także sportu, który uprawiam. Zarówno aktorstwo jak i freediving opiera się trochę na zmysłowości, ale oczywiście nic nie zastąpi mi wyjątkowej bliskości, która jest między mną a moim mężem. Nie ukrywam, że seks jest też trwałym fundamentem związku, którego nie można lekceważyć – mówi „Super Expressowi” Agata Załęcka. Niestety zarówno w pacę aktorki, jak i jej męża, który jest rzecznikiem prasowym PZPN wpisane są częste rozstania. - Bywają momenty, że czasem brakuje nam siebie. Jeżdżę z teatrem po całej Polsce, zdjęcia do jednej z produkcji kręcone są we Wrocławiu, a Kuba nieustannie wyjeżdża na zgrupowania. Staramy się jednak dbać o nasz związek. Czasem mąż spontanicznie wpadnie do mnie. Chociaż, kiedy oboje jesteśmy skupieni na pracy i nie widzimy się kilka dni, a nawet tygodni to nasze potrzeby w pewien sposób się przytłumiają, szczególnie, kiedy dochodzi do tego stras i presja. Gdy jestem w wirze pracy potrafię nie myśleć o seksie – opowiada aktorka seriali „Na sygnale” czy „Dzielnica strachu”.

Gwiazda dba, by ogień namiętności w jej związku wciąż płonął

- Z drugiej strony staramy się nie zapominać o sobie i dbać o ten fizyczny aspekt w naszym związku. Szczególnie ja pilnuję, żebyśmy nie zaniedbywali tej sfery - dodaje. Okazuje się jednak, że po dłuższych rozstaniach para musi się oswajać ze sobą na nowo. - Najbardziej nie możemy się doczekać, żeby po prostu zasnąć w swoich ramionach. Kuba mówi, że źle mu się beze mnie śpi. Mnie też zawsze brakuje zwyczajnej bliskości. Czasem po długiej rozłące potrzebujemy nawet dwa lub trzy dni na ponowne przyzwyczajenie się do siebie. Wcale nie rzucamy się na siebie po miesiącu spędzonym osobno – wyjaśnia artystka i zdradza, że najdłużej nie widziała się z ukochanym aż półtora miesiąca. - Niewiele osób byłoby w stanie przetrwać te częste rozstania. Na szczęście nasz związek opiera się na miłości i zaufaniu, a ogień naszej namiętności wciąż pali się wielkim płomieniem – wyznaje gwiazda, która szykuje się do kolejnych zawodów freedivingowych. Jest też w trakcie zdjęć do jednego z seriali.

