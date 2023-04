Agata Załęcka zagra u boku Brada Pitta? Polska aktorka ma szansę na światową karierę!

Rodzina gwiazdy Hollywood się powięszyła! Bruce Willis został dziadkiem! Czekał na to wiele lat

Gwiazda znana z seriali „Rewers”, „Na sygnale” czy „Dzielnica strachu” ponoć świetnie wypadła na castingu online i przeszła pierwszy etap preselekcji. Istnieje duża szansa, że zobaczymy ją u boku gwiazd światowego kina. - Agata na razie nic nie mówi, żeby nie zapeszyć, ale jest dobrej myśli - zdradza nam koleżanka Załęckiej.

Ostatnie miesiące to dla Agaty Załęckiej okres wytężonej pracy. Gra jedną z głównych ról w serialu „Dzielnica strachu” emitowanym w TV Puls, została również nominowana do Telekamer Tele Tygodnia w kategorii Aktorka. Zobaczyć ją można także na deskach teatralnych w sztukach: „Czarno to widzę" reż. Ewa Kasprzyk oraz w „Babski Przekręt”, „Margerita", „Pomoc Domowa".

Agata przywiązuje dużą wagę do aktywności fizycznej. Od lat pływa, ostatnio „wkręciła się” też w nurkowanie. Ma na swoim koncie wiele wyróżnień i zdobytych medali. W sierpniu 2022 r. podczas głębokościowych Mistrzostw Świata AIDA w Hondurasie, ustanowiła ówczesny rekord Polski 50m w żabką w głąb oceanu oraz wyrównała rekord Polski 62m w płetwach w głąb oceanu. Jest obecnie najlepszą freediverką (nurkowanie na wstrzymanym jednym oddechu) wśród polskich aktorów i najlepszą aktorką wśród polskich freediverów.

Czas pokaże czy kolejna polska aktorka zagra u boku Brad Pitta. Przypomnijmy, że wcześniej w filmie „Babilon” wystąpiła Karolina Szymczak.

Saszan – ambasadorka Eco Studio Electro-System śpiewająco wspiera akcję zbiórki elektroodpadów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.