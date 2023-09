Agnieszka Holland zapowiedziała, że pozwie Zbigniewa Ziobrę. "Nie mogę pozostać obojętna"

Agnieszka Holland słynie z tego, że jej filmy zmuszają widzów do refleksji. Do jej najpopularniejszych filmów należą między innymi: "W ciemności", który był nominowany do Oscara, a także "Szarlatan". Niedawno na festiwalu w Wenecji, premierę miał jej najnowszy film "Zielona Granica", który opowiada o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Film zbiera bardzo dobre recenzje na całym świecie. Nie spodobał on się jednak ministrowi sprawiedliwości, Zbigniewowi Ziobrze, który porównał film do filmów propagandowych III rzeszy.

Agnieszka Holland zapowiada pozew przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. "Nie mogę pozostać obojętna"

Agnieszka Holland nie postanowiła długo czekać i zareagowała na słowa ministra sprawiedliwości. W czwartek na profilu na Facebooku jej pełnomocników ukazało się oświadczenie, z którego możemy przeczytać, że reżyserka pozwie Zbigniewa Ziobro za naruszenie jej dóbr osobistych.

- Post Zbigniewa Ziobry w sposób oczywisty narusza moje dobra osobiste i stanowi zniesławienie. Nie mogę pozostać obojętna na tak otwarty i brutalny atak ze strony osoby piastującej w Polsce bardzo ważną konstytucyjną funkcję ministra sprawiedliwości i jednocześnie prokuratora generalnego - czytamy w oświadczeniu.

