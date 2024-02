Agnieszka Kaczorowska skomentowała ostatnie zmiany w TVP. "Zawsze są ciekawe"

Kim jest Luna? Jej piosenka "The Tower" to polska propozycja na Eurowizję 2024

Agnieszka Kaczorowska z Telewizją Polską związana jest od 1997 roku, kiedy to po raz pierwszy pojawiła się w "Klanie". Aktorka do dzisiaj występuje w kultowej produkcji. Podczas jednego z ostatnich wywiadów Kaczorowska została zapytana, co myśli na temat ostatnich zmian, jakie miały miejsce w Telewizji Polskiej.

Agnieszka Kaczorowska podczas rozmowy z Jastrząb Post przyznała, że na co dzień nie ogląda telewizji z powodu braku czasu. Aktorka występująca m.in. w "Klanie" przyznała jednak, że w jej opinii "zmiany zawsze są ciekawe".

Przyznaję, że nie oglądam TV. Nie mam na to przestrzeni, czasu. U mnie też jest tak, że telewizor nie jest odpalony, kiedy moje dzieci są w domu. A moje jedno dziecko zawsze jest w domu. Więc w zasadzie oglądamy telewizję tylko, jak one pójdą spać i wtedy odpalamy film, czy serial. Ja uważam, że zmiany zawsze są ciekawe - powiedziała Kaczorowska.

Kaczorowska nie widzi problemu w zmianach w TVP

Jednocześnie Agnieszka Kaczorowska dodała, że "trudno jest jej postawić się w miejscu, w którym jest ktoś, kto został zwolniony".

Myślę, że to nie jest łatwe. Ale te zmiany pobudzają ruch i zainteresowanie telewizją. Tak mi się wydaje. Jeśli komuś zależy na tym, aby była oglądalność, to zmienia, aby przyciągnąć nowego widza, aby przyciągnąć widza, który włączy to z ciekawości. Mój Maciej był zaproszony jako gość już z nowym duetem i czuł się fantastycznie. Powiedział mi, że naprawdę pierwszy raz miał możliwość wypowiedzenia się. Więc chyba jest ok - uważa aktorka.

