Agnieszka Kaczorowska w najnowszym wywiadzie opowiedziała nieco więcej na temat rozstania z Maciejem Pelą. Na jaw wyszło, że pierwsze dni jako singielka były dla niej bardzo ciężkie. Aktorka wyjawiła, kto jej pomógł w tych trudnych chwilach. Nieprawdopodobne, a jednak!

Zobacz też: Smaszcz obserwowała Kaczorowską z bliska! "Czyli tu potwierdzasz, że doszło do zdrady?"

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli było jednym z najbardziej szokujących wydarzeń w tym roku. Nikt nie spodziewał się tego, że para, która tak chętnie pokazuje w swoich mediach społecznościowych radosny rodzinny obrazek, przechodzi jakiś kryzys. Niestety ich relacja zakończyła się, kiedy Agnieszka wróciła z planu programu "Królowa przetrwania". Obecnie byli już zakochani skupiają się na wychowaniu córek, nad którymi starają się dzielić opiekę.

Jak to zwykle bywa, rozstania nie należą do przyjemnych wydarzeń w życiu każdego człowieka. Agnieszka Kaczorowska w najnowszym wywiadzie wyjawiła, jak wyglądały pierwsze dni po tej trudnej decyzji. Okazuje się, że pomogła jej jedna osoba.

Emocje są zawsze, bo jesteśmy ludźmi i te emocje są bardzo różne. Pomoc mojej terapeutki to już mam od ponad roku, ponieważ pracuję nad sobą dużo dłużej, więc ona cały czas była - w te trudne dni, kiedy trzeba było trochę popłakać, to mogłam pójść do niej, bo to są regularne spotkania - powiedziała Kaczorowska w rozmowie z dziennikarzami portalu plejada.pl.