Agnieszka Kotońska z "Goggleboxa" podzieliła się smutną informacją. Gwiazda prosi o chwilę wytchnienia i zrozumienia

Agnieszka Kotońska podzieliła się z fanami smutną wiadomością

Program TTV "Gogglebox" wylansował wiele nowych gwiazd. Agnieszka Kotońska jest jedną z nich. Celebrytka prężnie działa w mediach społecznościowych i stała się pełnoprawną influencerką. Jej profil na Instagramie śledzi już 337 tys. fanów. Agnieszka Kotońska niemalże codziennie komunikuje się ze swoimi fanami pokazując życie prywatne. Jednak, jak wszyscy wiemy, życie to nie tylko blaski ale także cienie i trudniejsze chwilą. W swoim ostatnim wpisie na Instagramie Kotońska podzieliła się smutną wiadomością i wyjaśniła, że na jakiś czas wycofała się z mediów społecznościowych, a jej rodzina przechodzi trudne chwile. - Kochani przepraszam wam, że nie odpisuje, nie udzielam się w komentarzach i ogólnie mnie mało. Są rzeczy ważne i ważniejsze! Wiecie, że nie użalam się nad sobą, skarżę, ale ostatnio przeżywamy trudny okres. Będę gotowa, to opowiem wam. Na razie to jest trudny temat. Jedyne, o co proszę, to o chwilę wytchnienia i zrozumienia. To też ten moment, gdzie wasza roześmiana Aga, która daje radość i powera na życia, usiadła. Każdy ma chwilę, gdzie chce iść z samym sobą na spacer i pozbierać myśli – napisała Agnieszka. Kotońska. W kolejnym nagraniu gwiazda "Goggolebox" przyznała, że mama jej męża trafiła do szpitala. Gwiazda zaapelowała także do fanów, by dbali o zdrowie swoje o swoich najbliższych.

