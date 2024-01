Agnieszka Włodarczyk w kusym bikini w Dubaju. Tak seksowna jeszcze nie była

Doda nie wytrzymała! Puściły jej nerwy. Krzyknęła to wprost ze sceny! "No chodź tu"

Agnieszka Włodarczyk radykalnie zmieniła swoje życie. W ubiegłym roku wyszła za mąż za Roberta Karasia, a chwilę później przeprowadziła się z całą rodziną do Dubaju, gdzie szukają mieszkania, które chcieliby kupić. – Zawsze rano jemy wspólnie śniadanie, a potem idziemy na basen popatrzeć, jak tatuś pływa. Niby rutyna, ale dla nas to istny raj, że możemy być tak blisko. Wszyscy czerpiemy z tego ogromną radość i siłę. Czas, który mogę spędzić z najbliższymi, to dla mnie największy luksus. Poza tym każdego dnia mały robi coś nowego. Nie chcę, żeby cokolwiek mi z tego umknęło – opisała w "Rewii" o tym, jak wygląda jej przykładowy dzień w Dubaju. Aktorka zdecydowała się na przeprowadzkę do Dubaju ze względu na syna Milana. – Chciałabym, aby nasz syn wychowywał się w spokojnym, przyjaznym i bezpiecznym kraju. Tutaj tak właśnie jest – podkreśliła gwiazda.

Włodarczyk zachwyca figurą

Aktorka niemalże każdego dnia pokazuje na Instagramie, jak wygląda jej obecne życie. Wspólne spacery z rodziną, treningi męża, a także chwile, które spędza sama. Ostatnio w mediach społecznościowych zamieściła zdjęcie w stroju kąpielowym. Fani gwiazdy od razu zauważyli, że Agnieszka wyszczuplała, a jej ciało jest nieziemsko zgrabne i umięśnione. Pod fotką pojawiła się lawina komplementów. Wszyscy zachwycali się umięśnionym brzuchem aktorki. - Ciężarki jeszcze muszą poczekać. Póki co wolę spacery - zareagowała Agnieszka na jeden z komentarzy, dając do zrozumienia, że w przeciwieństwie do męża, nie pracuje nad ciałem. Tylko pozazdrościć takich genów!