Agnieszka z "Rolnik szuka żony" zakochana! Wcześniej odrzuciła wszystkich kandydatów

Za nami 10. edycja programu "Rolnik szuka żony". Emocji w niej nie brakowało. Widzowie z wypiekami na twarzy śledzili losy Waldka i Ewy. Ostatecznie ich związek nie przetrwał, a rolnik układa sobie życie u boku innej uczestniczki - Doroty. Rozpadły się także związki Nicoli i Darka oraz Sary i Artura, w najlepsze za to trwa relacja Ani i Jakuba. Wielu fanów "Rolnik szuka żony 10" zastanawia się, co dzieje się u Agnieszki. Kobieta w programie odrzuciła wszytskich kandydatów i nie udało jej się znaleźć tego jedynego. Teraz okazało się, że Agnieszka jest zakochana! - Jestem otwarta, w relacji. (...) Coś się dzieje. Jest światełko w tunelu. Nie wiem, co z tego będzie, ale jest pozytywnie - wyznała nieco tajemniczo w rozmowie z Martą Manowską, prowadzącą program "Rolnik szuka żony". 40-letnia rolniczka nie chciała jednak zdradzić, kim jest jej wybranek. Bez wątpienia jednak musi to być ktoś wyjątkowy. W końcu - jak pokazał program "Rolnik szuka żony 10" - Agnieszka przy wyborze mężczyzny raczej ma wysokie wymagania.

W naszej galerii prezentujemy, jak mieszka Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony"