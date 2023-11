Aktor "Domu" ciężko zachorował, był bezdomny. Teraz mieszka w DPS-ie

Wróżono mu wielką karierę teatralną, sam Tadeusz Łomnicki namaścił do na swojego następcę. Niestety podstępna choroba pokrzyżowała mu plany. - Lata 1991-1995 to ciemny okres w moim życiu. Miałem zespół depresyjno-maniakalny, z czym chodziłem przez cztery albo pięć lat, nieświadom, że jestem chory - powiedział Andrzej Golejewski w "Polskim Kurierze Lubelskim" - Moje cierpienia zdiagnozował dopiero znajomy lekarz psychiatra z Lublina. "Panie, za miesiąc pana nie ma na tym świecie" – powiedział mi. "Szybko do szpitala!". Byłem wykończony, chociaż w stanach maniakalnych było wspaniale - dodał.

Stwierdzono, że cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. Przez siedem lat Golejewski był na głodowej rencie. Wiele osób zastanawiało się, gdzie podział się aktor znany z "Domu" (grał Gienka Popiołka, syna dozorcy Ryszarda Popiołka granego przez Wacława Kowalskiego), czy z "Wyjścia awaryjnego". Gdy stan zdrowia się poprawiał, występował sporadycznie w filmach i serialach. Niestety stracił dach nad głową. O aktorze przypomniała sobie reżyser Hanka Brulińska, która przez 10 lat towarzyszyła aktorowi w jego walce i realizowała z nim film "Droga świetlików".

- W 2014 r. pojechaliśmy w jego rodzinne strony do Bojanowa. Stało się to, czego się obawiałam. Mieszkał w jakiejś piwniczce, zupełnie nie przywiązywał do tego wagi - mówiła Brulińska w "Dzienniku Wschodnim". Dzięki filmowi Andrzej Golejewski wyrwał się z bezdomności. Niestety jego stan zdrowia znowu się pogorszył. Pewnego razu upadł na ulicy i stracił panowanie w nogach. Musiał prosić ludzi, by zanieśli go do domu.

- Mieszka w DPS, porusza się za pomocą chodzika. Cierpi. Chciałby grać, czuć się potrzebnym (...) Ostatnio powiedział mi, że to wiara go uratowała, że jeszcze nie stracił nadziei - dodała reżyser.

- Nazywam to swoją Drogą Krzyżową, którą dane mi było przejść. Trochę jest w tym mojej winy, bo ja się zbuntowałem przeciwko terapii. Zmieniano mi leki w 2010 r. i ja już nie wierzyłem psychiatrom, że uda się moją chorobę afektywną ustabilizować - podsumował swoje życie Golejewski w rozmowie z telewizją ATV w 2022 roku.

