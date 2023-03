i Autor: Mucha/facebook Piotr Wysocki spłonął we własnym domu

To była straszna śmierć

Aktor z serialu "Czterej pancerni i pies" spłonął we własnym domu! Nowe fakty o tragicznym pożarze

To była okropna śmierć. Piotr Wysocki (†86 l.) spłonął żywcem w pożarze. Aktor znany z filmu "Popioły" czy serialu "Czterej pancerni i pies" tragicznie zmarł w niedzielę we własnym domu. I choć Ochotnicza Straż Pożarna robiła co mogła, by poskromić płomienie, mężczyzny nie udało się uratować. Mamy nowe informacje.