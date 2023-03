Nie żyje aktor z serialu „Czterej pancerni i pies”. Zginął tragicznie!

W miejscowości Trzciniec spłonął dom mieszkalny. Niestety nie obyło się bez ofiar śmiertelnych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że znalezione w nim zwłoki należały do znanego aktora Piotra Wysockiego. 13 kwietnia skończyłby 87 lat. Artysta był związany przez lata z Teatrem Osterwy w Lublinie. O tragicznym skutku pożaru poinformowała asp. szt. Edyta Żur z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim. Doszło do niego w niedzielę 26 marca, ok. godz. 8.00 w Trzcińcu w gminie Chodel. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że w pożarze śmierć poniosła jedna osoba, która przebywała w środku. W tej chwili ustalamy jej tożsamość, ale przypuszczamy, że jest to 87-letni mężczyzna, który w tym domu sam zamieszkiwał - przekazała asp. szt. Żur dodając, że policjanci pod nadzorem prokuratura wyjaśniają obecnie szczegóły zdarzenia.

Według informacji pochodzących z lokalnych mediów w tym domu zamieszkiwał od kilkunastu lat aktor filmowy i teatralny Piotr Wysocki.

Tragiczne wieści potwierdziła również Gabriela Figura, rzeczniczka Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, z którym związany był przez lata Piotr Wysocki. O śmierci aktora dowiedziała się z doniesień medialnych. - Piotr Wysocki związany był z Teatrem Osterwy od 1969 roku do 2001 roku, kiedy przeszedł na emeryturę, ale nawet na emeryturze grywał w naszych spektaklach. Aktorzy wspominają, że potrafił z nawet najmniejszej roli zrobić wspaniałe dzieło, jak chociażby w "Widnokręgu", który był wystawiany na scenie Teatru Osterwy - powiedziała rzeczniczka.

Wysocki znany był z produkcji: "Czterej Pancerni i Pies" "Kariera Nikodema Dyzmy", "Chopin. Pragnienie Miłości".

Policjanci pod nadzorem prokuratora wciąż wyjaśniają szczegóły zdarzenia.

