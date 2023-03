Tak wygląda grób Leonarda Pietraszaka. Nie ma ani jednego znicza ani kwiatka!

Urnę z prochami Leonarda Pietraszaka, znanego m.in. z seriali „Czterdziestolatek” czy „Czarne chmury” 7 lutego złożono w grobie rodzinnym aktora na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy. Zgodnie z wolą zmarłego, został on skremowany i pochowany u boku ukochanej mamy Janiny. Choć bliscy aktora poprosili żałobników, by nie przynosili kwiatów na grób, lecz wpłacili datki na rzecz Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie podczas ostatniego pożegnania nie zabrakło wieńców i zniczy. Niedawno, zgodnie z tradycją, że po sześciu tygodniach należy posprzątać grób, wszystko zniknęło, a to oznacza, że rodzina niebawem zafunduje mu godny nagrobek. Z pewnością o artyście nie zapomną także władze Bydgoszczy. - Śp. Leonard Pietraszak był Honorowym Obywatelem Miasta i jego wielkim przyjacielem. Miastu bardzo zależy na Jego godnym upamiętnieniu, natomiast żadne wiążące decyzje co do formy tegoż jeszcze nie zapadły – mówi „Super Expressowi” Marta Stachowiak, rzecznik prasowy Urząd Miasta Bydgoszczy. Być może gwiazdor w przyszłości doczeka się też ulicy nazwanej jego imieniem. - Kwestie nazewnictwa to kompetencja Rady Miasta. Taka sprawa powinna być poparta dyskusją i konsensusem – dodaje.

Tak wygląda grób Leonarda Pietraszaka