Leonard Pietraszak ma godny nagrobek. Osobisty symbol zastąpił krzyż

To smutne z czym musiała się zmierzyć

Leonard Pietraszak zmarł 1 lutego w wieku 90 lat. Pogrzeb wybitnego aktora odbył się 7 lutego w Bydgoszczy, a trzy dni wcześniej w Warszawie zorganizowana została specjalna msza święta, podczas której przemawiała żona zmarłego artysty, Wanda Majerówna (91 l.).

– Był moim mężem, ale należał do wszystkich, bo tak to już jest w tym zawodzie. W pamięci sąsiadów, widzów i bliskich pozostanie na zawsze. Pozostaną w pamięci jego dokonania, jego uśmiech, nasza radość dzięki jego kreacjom, nasze wzruszenie, czasem łzy, nadzieja, refleksja, bicie serca – mówiła.

Pietraszak został pochowany w grobie z ukochaną mamą

Urnę z prochami Leonarda Pietraszaka, znanego m.in. z serialu „Czterdziestolatek” 7 lutego złożono w grobie rodzinnym aktora na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy. Zgodnie z wolą zmarłego, został on skremowany i pochowany u boku ukochanej mamy Janiny.

Osobisty symbol na nagrobku zastąpił krzyż

Tak znakomity i kochany przez ludzi artysta, zasłużył na godny pomnik.

– Pomnik miał być, jest prosty, ale szlachetny. Mam nadzieję, że mieszkańcy Bydgoszczy będą pamiętali o Lolku, tak jak on zawsze pamiętał Bydgoszcz – mówi "Super Expressowi" pani Wanda.

Na płycie nie ma krzyża. Zastąpiono go mosiężnym odlewem głowy płaczącego Chrystusa. Jak się dowiedzieliśmy, został on stworzony na wzór metalowej płaskorzeźba, którą artysta otrzymał od przyjaciół z Teatru Ateneum, i którą to darzył ogromnym sentymentem. Pomnik, został wykonany bardzo precyzyjnie. Firma kamieniarska Lech Zaorski i synowie ręcznie wykuwała litery, które na nim widnieją.