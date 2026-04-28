Ale Lipa! Dua przyjechała do Polski i złamała prawo [ZDJĘCIA]

Dua Lipa w Polsce. Stała z papierosem przy zakazie palenia

Dua Lipa ma na swoim koncie wiele znakomitych przebojów, m.in."Don't Start Now", czy "New Rules", dzięki którym znana jest na całym świecie. Światowej sławy gwiazda, w piątek przyleciała do naszego kraju o czym poinformowała swoich fanów. Na Instagramie zamieściła zdjęcia, na których m.in. zajada się naszymi pierogami i słodyczami. Jak się okazuje, artystka nie przyleciała do Warszawy w celach prywatnych. Pojawiła się w stolicy, ponieważ kręciła tu reklamę znanych na całym świecie kosmetyków i perfum. "Super Express" spotkał Lipę pod jednym z najnowocześniejszych kompleksów produkcyjno-eventowych w Polsce, w którym kręcone były zdjęcia. Piosenkarka w towarzystwie m.in. swojego ojca, co godzinę wychodziła przed budynek by puścić dymka. Dua nie zwracała jednak uwagi na obowiązujące tam przepisy. Na budynku widniał bowiem znak - zakaz palenia. Światowa gwiazda stanęła tyłem do zakazu nic sobie z niego nie robiąc. Nikt również nie miał odwagi, by zwrócić jej uwagę. Za palenie tytoniu czy e-papierosów w miejscach, w którym obowiązuje zakaz, grozi mandat w wysokości do 500 zł.

Dua Lipa zachwycała się pierogami

Dua Lipa podczas wizyty w Polsce nie tylko kręciła reklamę i paliła papierosy. Popularna piosenkarka wykorzystała ten pobyt, aby skosztować polskich smakołyków! Wykonawczyni hitu "Levitating" doceniła przede wszystkim polskie pierogi. Na udostępnionych przez nią fotografiach znalazło się również miejsce dla kultowych cukierków marki Wedel. Skoro się pochwaliła tymi daniami, to pewnie jej smakowało!

