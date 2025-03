Ale skandal! Jan Borysewicz do oświetleniowca: "Ty ch***!" Taki dał "popis" za granicą.

W trakcie koncertu Lady Pank w norweskim miasteczku Stavanger zrobiło się bardzo nerwowo. Zespół już grał na scenie "Tańcz, głupia tańcz", a Janusz Panasewicz śpiewał. Ale Jan Borysewicz nie był zadowolony. W pewnej chwili dopadł do mikrofonu i krzyknął do pracownika technicznego: "Zgaś, to białe "ch***u!". Panasewicz wrócił do śpiewania i wszyscy udawali, że nic się nie stało. Film z zajściem został opublikowany na Tik Toku, znajdziesz go w naszym tekście.