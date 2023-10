i Autor: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS Alicja Majewska zdradza sekret świetnej figury. "Kiedyś byłam łakomczuchem"

Szczere wyznanie

Alicja Majewska zamieszka w Skolimowie? Mówi o godnych warunkach na koniec życia!

Alicja Majewska to jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek wszech czasów. Od lat występuje na największych festiwalach w naszym kraju. Widzowie telewizji mogli ją również zobaczyć w programie "The Voice Senior", gdzie była trenerką wokalną. Teraz zdecydowała się wyznać, czy myśli o tym, by na ostatnie lata życia zamieszkać w Skolimowie!