Andrzej Grabowski brat. Mikołaj Grabowski poślubił wielką gwiazdę PRL

Andrzej Grabowski odkąd zaczął występować w serialu "Świat według Kiepskich" stał się nieprawdopodobnie popularny. Aktor od tego czasu zaliczył imponującą ilość filmów i serialu. Był także jurorem programu "Taniec z gwiazdami", z którym pożegnał się przed obecną edycją. Andrzej Grabowski ma dwie córki, które także są aktorkami. Słynny Ferdek z "Kiepskich" ma też starszego brata, który podobnie jak on zaliczany jest do najwybitniejszych polskich aktorów. Jeśli chodzi o warsztat, to Mikołaj Grabowski Andrzejowi nie ustępuje, natomiast jesli chodzi o popularność, to nie ma porównania. Straszy Grabowski sporadycznie pojawia się w mediach i rzadko pisze się o jego życiu prywatnym. Niewiele osób wie nawet to, że Mikołaj Grabowski od lat ma słynną żonę - wielką gwiazdę PRL - Iwonę Bielską. Właśnie ona w najnowszym wywiadzie zdradziła zdumiewającą wiadomość o ich ślubie.

Iwona Bielska i Mikołaj Grabowski nie są 40 lat po ślubie

Tajemnica wydała się nieco przypadkowo. Dziennikarz portalu Plejada spytał Iwonę Bielską o obchody 40. rocznicy ślubu. - Ale my nie wzięliśmy ślubu 40 lat temu, tylko później - odparła niespodziewanie aktorka. - Wszędzie jednak podana jest informacja, że wyszła pani za Mikołaja Grabowskiego w 1984 roku - nie dawał za wygraną dziennikarz. - Może inni wiedzą lepiej niż ja. Wtedy narodził się nasz syn. Kiedy ktoś mnie pyta, jak długo jesteśmy razem, odpowiadam, że tyle, ile ma nasz syn plus rok. Ślub wzięliśmy parę lat później, żeby móc wykupić mieszkanie. Niczego nie musieliśmy sobie przysięgać - podkreśliła Iwona Bielska, która zdradziła także sekret na udany związek. - Najważniejsze jest chyba to, że oprócz miłosnych płomieni łączy nas przyjaźń i pewność, że ten drugi jest. Blisko - przekonywała żona brata Andrzeja Grabowksiego.

