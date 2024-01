Pilne! Oficjalny komunikat ws. Andrzeja Grabowskiego. Definitywny koniec w "Tańcu z gwiazdami"!

Okrutne, co partner zrobił Marcelinie Zawadzkiej! To nie był jeden raz

Andrzej Grabowski po 13 edycjach w roli jurora @tanieczgwiazdami żegna się z programem. Andrzeju, dziękujemy za ten wyjątkowy czas i masę dobrej energii #tanieczgwiazdami #polsat - czytamy na profilu telewizji Polsat na Instagramie. Wpis ten ukazał się także na oficjalnym profilu programu "Taniec z gwiazdami". Kilka dni wcześniej z kolei ostatecznie okazało się, że z rolę jurora w tanecznym show stracił Andrzej Piaseczny. Wielu fanów nie może pogodzić się z tą decyzją. - Ten program bez Andrzeja to nie będzie to samo"; "Wielka szkoda" - pisali internauci. Odejście Andrzeja Grabowskiego także zasmuciło wielu użytkowników mediów społecznościowych. "Jaka wielka szkoda, mój ulubiony aktor"; "To już nie będzie ten sam program..."; "Szkoda. Już nie będzie tak zabawnie" - ubolewają. Cześć internautów jednak jest zadowolona, z tego, że Andrzej Grabowski i Piasek już nie będą jurorami w "Tańcu z gwiazdami". "Nareszcie!!! Będzie można wrócić do oglądania programu" - cieszy się jeden z nich.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Andrzej Grabowski

Najnowsza edycja "Tańca z gwiazdami" zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że udział w show Polsatu weźmie m.in. Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Z doniesień portalu Świat Gwiazd wynika z kolei, że w "Tańcu z gwiazdami" wystąpić ma Roksana Węgiel.