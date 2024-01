"Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" wraca na antenę Polsatu. Już wiosną 2024 widzowie będą mogli obserwować taneczne zmagania gwiazd w nowym, odświeżonym show. Emocje sięgają zenitu, a plotki podgrzewają atmosferę. Wiadomo jednak, że program przygotowywany jest z rozmachem, a dyrektor Edward Miszczak zaplanował, że będzie to wyjątkowa edycja. Emisję programu przesunięto z sezon jesiennego, na wiosnę, aby ściągnąć do formatu największe gwiazdy i wprowadzić sporo zmian personalnych. Na razie wiadomo, że w programie zostają prowadzący - Paulina Sykut-jeżyna, Izabela Janachowska i Krzysztof Ibisz. Jury ma być trzyosobowe, a do pozostającej w nim Iwony Pavlović wg pogłosek mają szansę dołączyć Marcin Hakiel i Agnieszka Kaczorowska.

Roxie Węgiel w "Tańcu z Gwiazdami"

Wyjątkowy ma być również skład uczestników. Pod koniec grudnia media obiegła informacja, że w show ma wystąpić prezenterka TVN Kinga Zawodnik, jednak wg naszych informacji gwiazda nie pojawi się na parkiecie. Media donosiły również o udziale Mikołaja Roznerskiego, ale raczej go tam nie zobaczymy. Dziś wieczorem portal Świat Gwiazd poinformował za to, że na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" pojawi się jedna z największych gwiazd młodego pokolenia - Roxie Węgiel. "Roksana uwielbia taniec, dlatego bardzo entuzjastycznie zareagowała na propozycję udziału w nowym “Tańcu z Gwiazdami”. Ma już zresztą na swoim koncie zwycięstwo w “Dance Dance Dance”, dlatego po cichu liczy na to, że tym razem też uda się jej wygrać" – zdradziła serwisowi osoba z produkcji.

Doświadczenie taneczne Roxany Węgiel

Świetne przygotowanie taneczne Roxie Węgiel sprawia, że może zostać faworytka programu. Roxana od najmłodszych lat trenowała nie tylko swój głos, ale także ruch sceniczny. Należała do młodzieżowej grupy hip-hopowej R-Revolution. Ma na swoim koncie zwycięstwo w tanecznym show TVP "Dance, dance, dance". Jej występy sceniczne są zawsze perfekcyjnie przygotowane pod względem ruchowym.

