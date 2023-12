Grabowski i Piaseczny wyrzuceni z "Tańca z gwiazdami". Wiadomo, kto ich zastąpi. Zaskakujące nazwiska

Maryla Rodowicz jedzie za pracą do USA. Wcześniej wydała 1254 zł na zakupy spożywcze, musi dorobić?

Zmiany w jury programu "Taniec z gwiazdami"

W Polsacie dalszy ciąg zmian. Wiosną zobaczymy kolejną edycję kochanego przez widzów "Tańca z gwiazdami". Jak podają media, pierwszą uczestniczką show ma być Kinga Zawodnik (30 l.), do tej pory znana z anteny TVN Style celebrytka, która prezentowała widzom przeróżne diety, a ostatnio poddała się operacji zmniejszenia żołądka. ZOBACZ: Gwiazda TVN schudła aż 40 kg! Szok, jak teraz wygląda! Nawet buty zrobiły się luźne. "Inaczej odczuwam dotyk, przytulenie"

Swój kontrakt od miesięcy negocjuje też syn Edyty Górniak (51 l.) - Allan Krupa (19 l.). Tymczasem Polskę obiegły wieści o wielkich zmianach w składzie jurorskim. Z pracą mają pożegnać się Andrzej Grabowski, Andrzej Piaseczny oraz Michał Malitowski. Jedyną jurorką, która zachowa pracę, będzie Iwona Pavlović, która w programie jest obecna od samego początku - od pierwszej edycji show.

Nowi jurorzy "Tańca z gwiazdami"?

Kto zajmie miejsce obok niej? Mówi się, że ma to być Marcin Hakiel (40 l.), który dostał propozycję udziału w programie. Stacja zaprosiła go do występu w roli tancerza, ale ten ze względu na wiek i pozycję wolałby zostać jurorem. Jurorką chciałaby też zostać Agnieszka Kaczorowska (31 l.).

Dobre zmiany?