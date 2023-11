Nie żyje kolejny zwycięzca programu "Taniec z gwiazdami"! To jakieś fatum, czarna seria

Najpierw Cezary Olszewski, zwycięzca polskiej edycji programu "Taniec z gwiazdami", a teraz Johnny Ruffo z australijskiego odpowiednika show. Dotarły do nas wstrząsające doniesienia o śmierci kolejnego zwycięzcy programu, a ludzie w mediach społecznościowych już wróżą, że nad formatem krąży jakieś fatum. "Czarna seria", czytamy w komentarzach. Ludzie przypominają, że to kolejny uczestnik "Tańca z gwiazdami", z którym fani musieli się przedwcześnie pożegnać. Co się stało? Poznajcie szczegóły.