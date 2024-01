Ale nowiny! Gwiazda "Klanu" kolejną uczestniczką "Tańca z gwiazdami". Przed laty w show brał udział jej syn

Małgorzata Ostrowska-Królikowska idzie w ślady... syna. Jak udało nam się ustalić gwiazda "Klanu" ma wystąpić w wiosennej edycji tanecznego show Polsatu. "Taniec z gwiazdami", podobnie jak wiele innych programów słonecznej stacji, przechodzi metamorfozę. Gwiazdy i produkcję obowiązuje ścisła tajemnica, ale kilka faktów udało się ustalić.

To co już jest pewne, to fakt, że zmieni się studio, w którym nagrywany jest format. Wiemy też, że o swoje posady nie muszą się obawiać prowadzący - rolę gospodarzy ponownie powierzono znakomitemu tercetowi - Izabeli Janachowskiej, Paulinie Sykut-Jeżynie i Krzysztofowi Ibiszowi. Nie sprawdziły się natomiast plotki o zwolnieniu Iwony Pawlović - przeciwnie, to Czarna Mamba, jako jedyna z dotychczasowych członków jury, ma pozostać na swojej pozycji. Z programem żegnają się Andrzej Piaseczny, Andrzej Grabowski i Michał Malitowski.

Nowy "Taniec z gwiazdami" bez Roznerskiego i Zawodnik

Jeśli chodzi o uczestników, to mamy kilka ciekawostek. Pod koniec grudnia do sieci pojawiły się informacje o tym, że pierwszą gwiazdą zakontraktowaną do wiosennej edycji show jest Kinga Zawodnik - prezenterka TVN, która w ostatnim czasie przeszła wielką przemianę. Okazuje się jednak, że Kingi nie zobaczymy w show. Informacja ta była nieprawdziwa. Jak ustalił dziennikarz Super Expressu Kinga nie została w tym roku zaproszona do udziału w programie. Może za rok? Podobnie rzecz się ma z udziałem Mikołaja Roznerskiego, aktora nie zobaczymy na parkiecie. A kogo zobaczymy? Z naszych informacji wynika, że negocjacje z gwiazdami są na ostatniej prostej, w najbliższych dniach mają zostać podpisane ostatnie umowy.

Na parkiecie Polsatu zobaczymy Małgorzatę Ostrowską-Królikowska i Roxie Węgiel?

Jak poinformował serwis Świat Gwiazd w "Tańcu z gwiazdami" ma wystąpić gwiazda młodego pokolenia - Roxie Węgiel. Z kolei Super Expressowi udało się ustalić, że do tanecznego formatu szykuje się Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Wdowa po Pawle Królikowskim najwyraźniej pójdzie w ślady syna po niemal dekadzie od jego występów na parkiecie. Antek Królikowski brał udział w pierwszej edycji programu realizowanej na na antenie Polsatu, w 2014 r. Partnerowała mu Kamila Kajak. Para odpadła w 3. odcinku, jednak kibicująca Antkowi mama była zachwycona jego pląsami: - Jestem zachwycona! Nie mogłam się na niego napatrzeć, jak tańczył – opowiadała za kulisami. Teraz on będzie miał okazję pokibicować mamie?