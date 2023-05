Kolejna rewolucja w Polsacie

A jednak! Iwona Pavlović wyleci z "Tańca z gwiazdami"? Wiemy, kto ją zastąpi. Dobra zmiana?

Paweł Mrowiec

No i mamy kolejne zamieszanie w Polsacie! Stacja od kilku miesięcy pracowała nad nową edycją show „Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami”. Ale jak się właśnie okazało, prace nagle zostały przerwane. Show wróci na antenę wiosną 2024 roku. Wiemy, co zmieni się w programie. Jak udało nam się ustalić, związana z "Tańcem z gwiazdami" tancerka ma zastąpić w roli jurora samą Iwonę Pavlović.